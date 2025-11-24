- Crescimento
Negociações:
285
Negociações com lucro:
233 (81.75%)
Negociações com perda:
52 (18.25%)
Melhor negociação:
2 054.00 USD
Pior negociação:
-2 737.00 USD
Lucro bruto:
41 049.67 USD (192 720 pips)
Perda bruta:
-13 160.50 USD (65 185 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (12 224.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 224.77 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
36.94%
Depósito máximo carregado:
1.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
7.31
Negociações longas:
172 (60.35%)
Negociações curtas:
113 (39.65%)
Fator de lucro:
3.12
Valor esperado:
97.86 USD
Lucro médio:
176.18 USD
Perda média:
-253.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3 784.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 784.00 USD (3)
Crescimento mensal:
8.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 594.10 USD
Máximo:
3 814.00 USD (7.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.44% (3 809.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.30% (6 537.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|282
|GBPUSD.dmb
|2
|USDJPY.dmb
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.dmb
|28K
|GBPUSD.dmb
|-235
|USDJPY.dmb
|13
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.dmb
|128K
|GBPUSD.dmb
|-450
|USDJPY.dmb
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Melhor negociação: +2 054.00 USD
Pior negociação: -2 737 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +12 224.77 USD
Máxima perda consecutiva: -3 784.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
