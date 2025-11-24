SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / WIDIMAX
Widiyansyah Muhammad Kahfi

WIDIMAX

Widiyansyah Muhammad Kahfi
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 70%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
285
Negociações com lucro:
233 (81.75%)
Negociações com perda:
52 (18.25%)
Melhor negociação:
2 054.00 USD
Pior negociação:
-2 737.00 USD
Lucro bruto:
41 049.67 USD (192 720 pips)
Perda bruta:
-13 160.50 USD (65 185 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (12 224.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 224.77 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
36.94%
Depósito máximo carregado:
1.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
7.31
Negociações longas:
172 (60.35%)
Negociações curtas:
113 (39.65%)
Fator de lucro:
3.12
Valor esperado:
97.86 USD
Lucro médio:
176.18 USD
Perda média:
-253.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3 784.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 784.00 USD (3)
Crescimento mensal:
8.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 594.10 USD
Máximo:
3 814.00 USD (7.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.44% (3 809.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.30% (6 537.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.dmb 282
GBPUSD.dmb 2
USDJPY.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.dmb 28K
GBPUSD.dmb -235
USDJPY.dmb 13
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.dmb 128K
GBPUSD.dmb -450
USDJPY.dmb 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 054.00 USD
Pior negociação: -2 737 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +12 224.77 USD
Máxima perda consecutiva: -3 784.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 16:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 05:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 04:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
WIDIMAX
100 USD por mês
70%
0
0
USD
63K
USD
12
0%
285
81%
37%
3.11
97.86
USD
10%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.