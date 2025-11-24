- 成长
交易:
281
盈利交易:
232 (82.56%)
亏损交易:
49 (17.44%)
最好交易:
2 054.00 USD
最差交易:
-2 737.00 USD
毛利:
40 921.87 USD (192 294 pips)
毛利亏损:
-12 950.90 USD (63 546 pips)
最大连续赢利:
21 (12 224.77 USD)
最大连续盈利:
12 224.77 USD (21)
夏普比率:
0.25
交易活动:
34.82%
最大入金加载:
1.49%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.33
长期交易:
172 (61.21%)
短期交易:
109 (38.79%)
利润因子:
3.16
预期回报:
99.54 USD
平均利润:
176.39 USD
平均损失:
-264.30 USD
最大连续失误:
3 (-3 784.00 USD)
最大连续亏损:
-3 784.00 USD (3)
每月增长:
11.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 594.10 USD
最大值:
3 814.00 USD (7.45%)
相对跌幅:
结余:
7.44% (3 809.00 USD)
净值:
9.06% (5 751.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|278
|GBPUSD.dmb
|2
|USDJPY.dmb
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.dmb
|28K
|GBPUSD.dmb
|-235
|USDJPY.dmb
|13
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.dmb
|129K
|GBPUSD.dmb
|-450
|USDJPY.dmb
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
