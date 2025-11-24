- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
285
利益トレード:
233 (81.75%)
損失トレード:
52 (18.25%)
ベストトレード:
2 054.00 USD
最悪のトレード:
-2 737.00 USD
総利益:
41 049.67 USD (192 720 pips)
総損失:
-13 160.50 USD (65 185 pips)
最大連続の勝ち:
21 (12 224.77 USD)
最大連続利益:
12 224.77 USD (21)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
36.94%
最大入金額:
1.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
7.31
長いトレード:
172 (60.35%)
短いトレード:
113 (39.65%)
プロフィットファクター:
3.12
期待されたペイオフ:
97.86 USD
平均利益:
176.18 USD
平均損失:
-253.09 USD
最大連続の負け:
3 (-3 784.00 USD)
最大連続損失:
-3 784.00 USD (3)
月間成長:
8.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 594.10 USD
最大の:
3 814.00 USD (7.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.44% (3 809.00 USD)
エクイティによる:
10.30% (6 537.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|282
|GBPUSD.dmb
|2
|USDJPY.dmb
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.dmb
|28K
|GBPUSD.dmb
|-235
|USDJPY.dmb
|13
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.dmb
|128K
|GBPUSD.dmb
|-450
|USDJPY.dmb
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 054.00 USD
最悪のトレード: -2 737 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +12 224.77 USD
最大連続損失: -3 784.00 USD
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
70%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
12
0%
285
81%
37%
3.11
97.86
USD
USD
10%
1:100