Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
16 (94.11%)
Убыточных трейдов:
1 (5.88%)
Лучший трейд:
5.33 USD
Худший трейд:
-19.18 USD
Общая прибыль:
36.99 USD (2 540 pips)
Общий убыток:
-20.22 USD (1 913 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (35.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.34 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.08%
Макс. загрузка депозита:
7.37%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
0.87
Длинных трейдов:
16 (94.12%)
Коротких трейдов:
1 (5.88%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-20.22 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-19.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.18 USD (1)
Прирост в месяц:
8.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.73 USD
Максимальная:
19.34 USD (9.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.53% (19.22 USD)
По эквити:
7.09% (14.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|627
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.33 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +35.34 USD
Макс. убыток в серии: -19.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Нет отзывов
