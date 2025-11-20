- 자본
- 축소
트레이드:
25
이익 거래:
23 (92.00%)
손실 거래:
2 (8.00%)
최고의 거래:
5.33 USD
최악의 거래:
-19.18 USD
총 수익:
54.64 USD (4 329 pips)
총 손실:
-38.68 USD (3 722 pips)
연속 최대 이익:
21 (51.49 USD)
연속 최대 이익:
51.49 USD (21)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
0.08%
최대 입금량:
7.37%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
0.83
롱(주식매수):
22 (88.00%)
숏(주식차입매도):
3 (12.00%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
0.64 USD
평균 이익:
2.38 USD
평균 손실:
-19.34 USD
연속 최대 손실:
1 (-19.18 USD)
연속 최대 손실:
-19.18 USD (1)
월별 성장률:
7.93%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.73 USD
최대한의:
19.34 USD (9.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.53% (19.22 USD)
자본금별:
7.09% (14.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|16
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|607
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.33 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +51.49 USD
연속 최대 손실: -19.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 899 USD
8%
0
0
USD
USD
216
USD
USD
7
100%
25
92%
0%
1.41
0.64
USD
USD
10%
1:300