Trades insgesamt:
18
Gewinntrades:
17 (94.44%)
Verlusttrades:
1 (5.56%)
Bester Trade:
5.33 USD
Schlechtester Trade:
-19.18 USD
Bruttoprofit:
39.51 USD (2 796 pips)
Bruttoverlust:
-20.27 USD (1 913 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (37.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.86 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
0.08%
Max deposit load:
7.37%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
0.99
Long-Positionen:
17 (94.44%)
Short-Positionen:
1 (5.56%)
Profit-Faktor:
1.95
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-19.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.18 USD (1)
Wachstum pro Monat :
20.20%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.73 USD
Maximaler:
19.34 USD (9.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.53% (19.22 USD)
Kapital:
7.09% (14.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|883
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Bester Trade: +5.33 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +37.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Keine Bewertungen
