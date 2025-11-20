- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
17 (94.44%)
損失トレード:
1 (5.56%)
ベストトレード:
5.33 USD
最悪のトレード:
-19.18 USD
総利益:
39.51 USD (2 796 pips)
総損失:
-20.27 USD (1 913 pips)
最大連続の勝ち:
16 (37.86 USD)
最大連続利益:
37.86 USD (16)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
0.08%
最大入金額:
7.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
17 (94.44%)
短いトレード:
1 (5.56%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
2.32 USD
平均損失:
-20.27 USD
最大連続の負け:
1 (-19.18 USD)
最大連続損失:
-19.18 USD (1)
月間成長:
20.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.73 USD
最大の:
19.34 USD (9.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.53% (19.22 USD)
エクイティによる:
7.09% (14.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|883
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.33 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +37.86 USD
最大連続損失: -19.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
899 USD/月
10%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
5
100%
18
94%
0%
1.94
1.07
USD
USD
10%
1:300