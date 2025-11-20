- 成长
交易:
17
盈利交易:
16 (94.11%)
亏损交易:
1 (5.88%)
最好交易:
5.33 USD
最差交易:
-19.18 USD
毛利:
36.99 USD (2 540 pips)
毛利亏损:
-20.22 USD (1 913 pips)
最大连续赢利:
15 (35.34 USD)
最大连续盈利:
35.34 USD (15)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.08%
最大入金加载:
7.37%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
0.87
长期交易:
16 (94.12%)
短期交易:
1 (5.88%)
利润因子:
1.83
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
2.31 USD
平均损失:
-20.22 USD
最大连续失误:
1 (-19.18 USD)
最大连续亏损:
-19.18 USD (1)
每月增长:
8.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.73 USD
最大值:
19.34 USD (9.59%)
相对跌幅:
结余:
9.53% (19.22 USD)
净值:
7.09% (14.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|627
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.33 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +35.34 USD
最大连续亏损: -19.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
