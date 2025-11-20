- Incremento
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
17 (94.44%)
Transacciones Irrentables:
1 (5.56%)
Mejor transacción:
5.33 USD
Peor transacción:
-19.18 USD
Beneficio Bruto:
39.51 USD (2 796 pips)
Pérdidas Brutas:
-20.27 USD (1 913 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (37.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
37.86 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
0.08%
Carga máxima del depósito:
7.37%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
0.99
Transacciones Largas:
17 (94.44%)
Transacciones Cortas:
1 (5.56%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
2.32 USD
Pérdidas medias:
-20.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-19.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.18 USD (1)
Crecimiento al mes:
20.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.73 USD
Máxima:
19.34 USD (9.59%)
Reducción relativa:
De balance:
9.53% (19.22 USD)
De fondos:
7.09% (14.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|883
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.33 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +37.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
899 USD al mes
10%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
5
100%
18
94%
0%
1.94
1.07
USD
USD
10%
1:300