Negociações:
18
Negociações com lucro:
17 (94.44%)
Negociações com perda:
1 (5.56%)
Melhor negociação:
5.33 USD
Pior negociação:
-19.18 USD
Lucro bruto:
39.51 USD (2 796 pips)
Perda bruta:
-20.27 USD (1 913 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (37.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.86 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
0.08%
Depósito máximo carregado:
7.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
0.99
Negociações longas:
17 (94.44%)
Negociações curtas:
1 (5.56%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
2.32 USD
Perda média:
-20.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-19.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.18 USD (1)
Crescimento mensal:
20.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.73 USD
Máximo:
19.34 USD (9.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.53% (19.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.09% (14.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|883
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
