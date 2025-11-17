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Moncy Kuriakose

Darwinex Preju

Moncy Kuriakose
Moncy Kuriakose

Moncy Kuriakose

5 (3)
3 продукта 5 сигналов 1 тема
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 780
Прибыльных трейдов:
3 600 (62.28%)
Убыточных трейдов:
2 180 (37.72%)
Лучший трейд:
802.16 USD
Худший трейд:
-399.51 USD
Общая прибыль:
64 666.14 USD (3 214 533 pips)
Общий убыток:
-60 045.15 USD (2 432 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (665.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 141.61 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.96%
Макс. загрузка депозита:
89.14%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
3 332 (57.65%)
Коротких трейдов:
2 448 (42.35%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
17.96 USD
Средний убыток:
-27.54 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-442.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 515.72 USD (15)
Прирост в месяц:
0.15%
Годовой прогноз:
1.81%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
6 347.07 USD (5.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.82% (6 350.53 USD)
По эквити:
2.54% (2 683.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 1517
XAUUSD 1352
EURUSD 625
USDJPY 599
GDAXI 325
WS30 206
SP500 202
AUDUSD 200
USDCAD 197
GBPUSD 189
AUDCAD 157
EURAUD 64
USDCHF 61
EURNZD 19
EURJPY 16
CHFJPY 13
GBPJPY 12
NZDUSD 11
GBPCAD 6
EURGBP 4
AUDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 2.1K
XAUUSD 827
EURUSD 1K
USDJPY 1.2K
GDAXI -28
WS30 -889
SP500 -47
AUDUSD -823
USDCAD 282
GBPUSD -91
AUDCAD 1.7K
EURAUD 98
USDCHF -39
EURNZD -48
EURJPY -136
CHFJPY -188
GBPJPY -30
NZDUSD -148
GBPCAD 4
EURGBP 6
AUDJPY -75
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 94K
XAUUSD 355K
EURUSD 37K
USDJPY -7.7K
GDAXI 2.9K
WS30 -2.6K
SP500 637
AUDUSD -19K
USDCAD 7.7K
GBPUSD -14K
AUDCAD 17K
EURAUD 4.4K
USDCHF -2.5K
EURNZD -2.2K
EURJPY -6.9K
CHFJPY -14K
GBPJPY -1.4K
NZDUSD -1.7K
GBPCAD 347
EURGBP 227
AUDJPY -4.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +802.16 USD
Худший трейд: -400 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +665.23 USD
Макс. убыток в серии: -442.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.87 × 5344
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 204
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
еще 26...
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Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 19:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 18:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 13:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.13 14:54
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.55% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.06 16:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.06 08:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.71% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwinex Preju
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
105K
USD
54
93%
5 780
62%
99%
1.07
0.80
USD
6%
1:200
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