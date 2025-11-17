- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5 780
Прибыльных трейдов:
3 600 (62.28%)
Убыточных трейдов:
2 180 (37.72%)
Лучший трейд:
802.16 USD
Худший трейд:
-399.51 USD
Общая прибыль:
64 666.14 USD (3 214 533 pips)
Общий убыток:
-60 045.15 USD (2 432 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (665.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 141.61 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.96%
Макс. загрузка депозита:
89.14%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
3 332 (57.65%)
Коротких трейдов:
2 448 (42.35%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
17.96 USD
Средний убыток:
-27.54 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-442.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 515.72 USD (15)
Прирост в месяц:
0.15%
Годовой прогноз:
1.81%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
6 347.07 USD (5.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.82% (6 350.53 USD)
По эквити:
2.54% (2 683.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|1517
|XAUUSD
|1352
|EURUSD
|625
|USDJPY
|599
|GDAXI
|325
|WS30
|206
|SP500
|202
|AUDUSD
|200
|USDCAD
|197
|GBPUSD
|189
|AUDCAD
|157
|EURAUD
|64
|USDCHF
|61
|EURNZD
|19
|EURJPY
|16
|CHFJPY
|13
|GBPJPY
|12
|NZDUSD
|11
|GBPCAD
|6
|EURGBP
|4
|AUDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|2.1K
|XAUUSD
|827
|EURUSD
|1K
|USDJPY
|1.2K
|GDAXI
|-28
|WS30
|-889
|SP500
|-47
|AUDUSD
|-823
|USDCAD
|282
|GBPUSD
|-91
|AUDCAD
|1.7K
|EURAUD
|98
|USDCHF
|-39
|EURNZD
|-48
|EURJPY
|-136
|CHFJPY
|-188
|GBPJPY
|-30
|NZDUSD
|-148
|GBPCAD
|4
|EURGBP
|6
|AUDJPY
|-75
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|94K
|XAUUSD
|355K
|EURUSD
|37K
|USDJPY
|-7.7K
|GDAXI
|2.9K
|WS30
|-2.6K
|SP500
|637
|AUDUSD
|-19K
|USDCAD
|7.7K
|GBPUSD
|-14K
|AUDCAD
|17K
|EURAUD
|4.4K
|USDCHF
|-2.5K
|EURNZD
|-2.2K
|EURJPY
|-6.9K
|CHFJPY
|-14K
|GBPJPY
|-1.4K
|NZDUSD
|-1.7K
|GBPCAD
|347
|EURGBP
|227
|AUDJPY
|-4.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +802.16 USD
Худший трейд: -400 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +665.23 USD
Макс. убыток в серии: -442.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.87 × 5344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 204
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
еще 26...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
54
93%
5 780
62%
99%
1.07
0.80
USD
USD
6%
1:200