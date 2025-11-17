- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
993
Profit Trade:
731 (73.61%)
Loss Trade:
262 (26.38%)
Best Trade:
81.59 USD
Worst Trade:
-50.23 USD
Profitto lordo:
9 325.98 USD (969 133 pips)
Perdita lorda:
-4 143.97 USD (270 712 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (665.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
667.15 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.12%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
117
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
11.47
Long Trade:
671 (67.57%)
Short Trade:
322 (32.43%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
5.22 USD
Profitto medio:
12.76 USD
Perdita media:
-15.82 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-101.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-251.46 USD (12)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
19.42%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
451.60 USD (0.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.44% (452.34 USD)
Per equità:
0.14% (152.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|467
|XAUUSD
|148
|EURUSD
|94
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|52
|GDAXI
|50
|SP500
|30
|GBPUSD
|27
|EURAUD
|26
|WS30
|20
|USDCAD
|19
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|2.5K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|232
|USDJPY
|35
|AUDUSD
|156
|GDAXI
|276
|SP500
|240
|GBPUSD
|155
|EURAUD
|54
|WS30
|107
|USDCAD
|43
|EURNZD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|192K
|XAUUSD
|132K
|EURUSD
|7.8K
|USDJPY
|6.8K
|AUDUSD
|2.3K
|GDAXI
|9.8K
|SP500
|1.9K
|GBPUSD
|4.1K
|EURAUD
|1.8K
|WS30
|1.1K
|USDCAD
|1K
|EURNZD
|214
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.59 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +665.23 USD
Massima perdita consecutiva: -101.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.71 × 133
|
FXOpen-MT5
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 428
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.20 × 5
|
Darwinex-Live
|1.63 × 2397
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|2.10 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 4
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
