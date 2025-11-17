SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Darwinex Preju
Moncy Kuriakose

Darwinex Preju

Moncy Kuriakose
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
993
Profit Trade:
731 (73.61%)
Loss Trade:
262 (26.38%)
Best Trade:
81.59 USD
Worst Trade:
-50.23 USD
Profitto lordo:
9 325.98 USD (969 133 pips)
Perdita lorda:
-4 143.97 USD (270 712 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (665.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
667.15 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.12%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
117
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
11.47
Long Trade:
671 (67.57%)
Short Trade:
322 (32.43%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
5.22 USD
Profitto medio:
12.76 USD
Perdita media:
-15.82 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-101.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-251.46 USD (12)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
19.42%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
451.60 USD (0.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.44% (452.34 USD)
Per equità:
0.14% (152.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 467
XAUUSD 148
EURUSD 94
USDJPY 57
AUDUSD 52
GDAXI 50
SP500 30
GBPUSD 27
EURAUD 26
WS30 20
USDCAD 19
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 2.5K
XAUUSD 1.4K
EURUSD 232
USDJPY 35
AUDUSD 156
GDAXI 276
SP500 240
GBPUSD 155
EURAUD 54
WS30 107
USDCAD 43
EURNZD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 192K
XAUUSD 132K
EURUSD 7.8K
USDJPY 6.8K
AUDUSD 2.3K
GDAXI 9.8K
SP500 1.9K
GBPUSD 4.1K
EURAUD 1.8K
WS30 1.1K
USDCAD 1K
EURNZD 214
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.59 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +665.23 USD
Massima perdita consecutiva: -101.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.71 × 133
FXOpen-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 428
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.20 × 5
Darwinex-Live
1.63 × 2397
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 5
XMGlobal-MT5 2
2.10 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 4
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
16 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwinex Preju
30USD al mese
5%
0
0
USD
105K
USD
16
75%
993
73%
100%
2.25
5.22
USD
0%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.