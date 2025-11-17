SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darwinex Preju
Moncy Kuriakose

Darwinex Preju

Moncy Kuriakose
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
999
Kârla kapanan işlemler:
733 (73.37%)
Zararla kapanan işlemler:
266 (26.63%)
En iyi işlem:
81.59 USD
En kötü işlem:
-50.23 USD
Brüt kâr:
9 333.56 USD (969 613 pips)
Brüt zarar:
-4 208.32 USD (277 099 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (665.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
667.15 USD (30)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
11.35
Alış işlemleri:
673 (67.37%)
Satış işlemleri:
326 (32.63%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
5.13 USD
Ortalama kâr:
12.73 USD
Ortalama zarar:
-15.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-101.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.46 USD (12)
Aylık büyüme:
1.55%
Yıllık tahmin:
18.76%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
451.60 USD (0.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.44% (452.34 USD)
Varlığa göre:
0.14% (152.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 471
XAUUSD 148
EURUSD 94
USDJPY 59
AUDUSD 52
GDAXI 50
SP500 30
GBPUSD 27
EURAUD 26
WS30 20
USDCAD 19
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 2.5K
XAUUSD 1.4K
EURUSD 232
USDJPY 43
AUDUSD 156
GDAXI 276
SP500 240
GBPUSD 155
EURAUD 54
WS30 107
USDCAD 43
EURNZD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 185K
XAUUSD 132K
EURUSD 7.8K
USDJPY 7.3K
AUDUSD 2.3K
GDAXI 9.8K
SP500 1.9K
GBPUSD 4.1K
EURAUD 1.8K
WS30 1.1K
USDCAD 1K
EURNZD 214
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.59 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +665.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.71 × 133
FXOpen-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 428
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.20 × 5
Darwinex-Live
1.63 × 2397
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 5
XMGlobal-MT5 2
2.10 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 4
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
16 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwinex Preju
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
105K
USD
16
75%
999
73%
100%
2.21
5.13
USD
0%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.