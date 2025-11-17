- Büyüme
İşlemler:
999
Kârla kapanan işlemler:
733 (73.37%)
Zararla kapanan işlemler:
266 (26.63%)
En iyi işlem:
81.59 USD
En kötü işlem:
-50.23 USD
Brüt kâr:
9 333.56 USD (969 613 pips)
Brüt zarar:
-4 208.32 USD (277 099 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (665.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
667.15 USD (30)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
11.35
Alış işlemleri:
673 (67.37%)
Satış işlemleri:
326 (32.63%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
5.13 USD
Ortalama kâr:
12.73 USD
Ortalama zarar:
-15.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-101.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.46 USD (12)
Aylık büyüme:
1.55%
Yıllık tahmin:
18.76%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
451.60 USD (0.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.44% (452.34 USD)
Varlığa göre:
0.14% (152.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|471
|XAUUSD
|148
|EURUSD
|94
|USDJPY
|59
|AUDUSD
|52
|GDAXI
|50
|SP500
|30
|GBPUSD
|27
|EURAUD
|26
|WS30
|20
|USDCAD
|19
|EURNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|2.5K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|232
|USDJPY
|43
|AUDUSD
|156
|GDAXI
|276
|SP500
|240
|GBPUSD
|155
|EURAUD
|54
|WS30
|107
|USDCAD
|43
|EURNZD
|3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|185K
|XAUUSD
|132K
|EURUSD
|7.8K
|USDJPY
|7.3K
|AUDUSD
|2.3K
|GDAXI
|9.8K
|SP500
|1.9K
|GBPUSD
|4.1K
|EURAUD
|1.8K
|WS30
|1.1K
|USDCAD
|1K
|EURNZD
|214
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.59 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +665.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
|0.71 × 133
FXOpen-MT5
|0.80 × 5
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 428
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
TickmillUK-Live
|1.20 × 5
Darwinex-Live
|1.63 × 2397
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 5
XMGlobal-MT5 2
|2.10 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 4
Alpari-Real01
|3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
