SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Darwinex Preju
Moncy Kuriakose

Darwinex Preju

Moncy Kuriakose
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
999
Bénéfice trades:
733 (73.37%)
Perte trades:
266 (26.63%)
Meilleure transaction:
81.59 USD
Pire transaction:
-50.23 USD
Bénéfice brut:
9 333.56 USD (969 613 pips)
Perte brute:
-4 208.32 USD (277 099 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (665.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
667.15 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.12%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
126
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
11.35
Longs trades:
673 (67.37%)
Courts trades:
326 (32.63%)
Facteur de profit:
2.22
Rendement attendu:
5.13 USD
Bénéfice moyen:
12.73 USD
Perte moyenne:
-15.82 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-101.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-251.46 USD (12)
Croissance mensuelle:
1.55%
Prévision annuelle:
18.76%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.16 USD
Maximal:
451.60 USD (0.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.44% (452.34 USD)
Par fonds propres:
0.14% (152.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 471
XAUUSD 148
EURUSD 94
USDJPY 59
AUDUSD 52
GDAXI 50
SP500 30
GBPUSD 27
EURAUD 26
WS30 20
USDCAD 19
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 2.5K
XAUUSD 1.4K
EURUSD 232
USDJPY 43
AUDUSD 156
GDAXI 276
SP500 240
GBPUSD 155
EURAUD 54
WS30 107
USDCAD 43
EURNZD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 185K
XAUUSD 132K
EURUSD 7.8K
USDJPY 7.3K
AUDUSD 2.3K
GDAXI 9.8K
SP500 1.9K
GBPUSD 4.1K
EURAUD 1.8K
WS30 1.1K
USDCAD 1K
EURNZD 214
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.59 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +665.23 USD
Perte consécutive maximale: -101.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.71 × 133
FXOpen-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 428
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.20 × 5
Darwinex-Live
1.63 × 2397
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 5
XMGlobal-MT5 2
2.10 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 4
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
16 plus...
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.