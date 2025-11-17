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Moncy Kuriakose

Darwinex Preju

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交易:
5 804
盈利交易:
3 611 (62.21%)
亏损交易:
2 193 (37.78%)
最好交易:
802.16 USD
最差交易:
-399.51 USD
毛利:
64 816.45 USD (3 220 051 pips)
毛利亏损:
-60 302.52 USD (2 435 265 pips)
最大连续赢利:
46 (665.23 USD)
最大连续盈利:
1 141.61 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.96%
最大入金加载:
89.14%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.71
长期交易:
3 348 (57.68%)
短期交易:
2 456 (42.32%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
17.95 USD
平均损失:
-27.50 USD
最大连续失误:
18 (-442.23 USD)
最大连续亏损:
-1 515.72 USD (15)
每月增长:
0.36%
年度预测:
4.42%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.16 USD
最大值:
6 347.07 USD (5.81%)
相对跌幅:
结余:
5.82% (6 350.53 USD)
净值:
2.54% (2 683.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 1522
XAUUSD 1354
EURUSD 628
USDJPY 606
GDAXI 327
WS30 206
SP500 202
AUDUSD 200
USDCAD 197
GBPUSD 194
AUDCAD 157
EURAUD 64
USDCHF 61
EURNZD 19
EURJPY 16
CHFJPY 13
GBPJPY 12
NZDUSD 11
GBPCAD 6
EURGBP 4
AUDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX 2.1K
XAUUSD 826
EURUSD 973
USDJPY 1.2K
GDAXI 0
WS30 -889
SP500 -47
AUDUSD -823
USDCAD 282
GBPUSD -148
AUDCAD 1.7K
EURAUD 98
USDCHF -39
EURNZD -48
EURJPY -136
CHFJPY -188
GBPJPY -30
NZDUSD -148
GBPCAD 4
EURGBP 6
AUDJPY -75
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX 98K
XAUUSD 355K
EURUSD 37K
USDJPY -7.7K
GDAXI 3.3K
WS30 -2.6K
SP500 637
AUDUSD -19K
USDCAD 7.7K
GBPUSD -14K
AUDCAD 17K
EURAUD 4.4K
USDCHF -2.5K
EURNZD -2.2K
EURJPY -6.9K
CHFJPY -14K
GBPJPY -1.4K
NZDUSD -1.7K
GBPCAD 347
EURGBP 227
AUDJPY -4.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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ICMarketsSC-MT5-4
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RoboForex-ECN
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VTMarkets-Live
0.18 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
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0.63 × 875
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ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
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1.00 × 2
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1.02 × 204
PrimeCodex-MT5
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ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
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Ava-Real 1-MT5
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2026.07.30 14:35
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2026.07.29 19:14
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2026.07.29 18:14
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2026.07.29 13:12
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2026.07.29 08:11
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2026.07.29 07:10
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2026.07.29 06:10
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2026.07.28 18:06
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2026.02.13 14:54
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.55% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.06 16:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.06 08:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.71% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
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Darwinex Preju
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105K
USD
54
93%
5 804
62%
99%
1.07
0.78
USD
6%
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