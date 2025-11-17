- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 804
盈利交易:
3 611 (62.21%)
亏损交易:
2 193 (37.78%)
最好交易:
802.16 USD
最差交易:
-399.51 USD
毛利:
64 816.45 USD (3 220 051 pips)
毛利亏损:
-60 302.52 USD (2 435 265 pips)
最大连续赢利:
46 (665.23 USD)
最大连续盈利:
1 141.61 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.96%
最大入金加载:
89.14%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.71
长期交易:
3 348 (57.68%)
短期交易:
2 456 (42.32%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
17.95 USD
平均损失:
-27.50 USD
最大连续失误:
18 (-442.23 USD)
最大连续亏损:
-1 515.72 USD (15)
每月增长:
0.36%
年度预测:
4.42%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.16 USD
最大值:
6 347.07 USD (5.81%)
相对跌幅:
结余:
5.82% (6 350.53 USD)
净值:
2.54% (2 683.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|1522
|XAUUSD
|1354
|EURUSD
|628
|USDJPY
|606
|GDAXI
|327
|WS30
|206
|SP500
|202
|AUDUSD
|200
|USDCAD
|197
|GBPUSD
|194
|AUDCAD
|157
|EURAUD
|64
|USDCHF
|61
|EURNZD
|19
|EURJPY
|16
|CHFJPY
|13
|GBPJPY
|12
|NZDUSD
|11
|GBPCAD
|6
|EURGBP
|4
|AUDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|2.1K
|XAUUSD
|826
|EURUSD
|973
|USDJPY
|1.2K
|GDAXI
|0
|WS30
|-889
|SP500
|-47
|AUDUSD
|-823
|USDCAD
|282
|GBPUSD
|-148
|AUDCAD
|1.7K
|EURAUD
|98
|USDCHF
|-39
|EURNZD
|-48
|EURJPY
|-136
|CHFJPY
|-188
|GBPJPY
|-30
|NZDUSD
|-148
|GBPCAD
|4
|EURGBP
|6
|AUDJPY
|-75
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|98K
|XAUUSD
|355K
|EURUSD
|37K
|USDJPY
|-7.7K
|GDAXI
|3.3K
|WS30
|-2.6K
|SP500
|637
|AUDUSD
|-19K
|USDCAD
|7.7K
|GBPUSD
|-14K
|AUDCAD
|17K
|EURAUD
|4.4K
|USDCHF
|-2.5K
|EURNZD
|-2.2K
|EURJPY
|-6.9K
|CHFJPY
|-14K
|GBPJPY
|-1.4K
|NZDUSD
|-1.7K
|GBPCAD
|347
|EURGBP
|227
|AUDJPY
|-4.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +802.16 USD
最差交易: -400 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +665.23 USD
最大连续亏损: -442.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.87 × 5344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 204
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
54
93%
5 804
62%
99%
1.07
0.78
USD
USD
6%
1:200