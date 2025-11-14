СигналыРазделы
Adrian Nieves De La Cruz

AXI_Select_2

Adrian Nieves De La Cruz
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
Axi-US51-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
47 (35.07%)
Убыточных трейдов:
87 (64.93%)
Лучший трейд:
43.34 USD
Худший трейд:
-47.19 USD
Общая прибыль:
656.69 USD (224 192 pips)
Общий убыток:
-898.34 USD (364 333 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (173.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.21 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
13.95%
Макс. загрузка депозита:
25.37%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
78 (58.21%)
Коротких трейдов:
56 (41.79%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-1.80 USD
Средняя прибыль:
13.97 USD
Средний убыток:
-10.33 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-136.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-178.03 USD (10)
Прирост в месяц:
-7.47%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
418.89 USD
Максимальная:
468.11 USD (22.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.82% (468.11 USD)
По эквити:
5.77% (97.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sa 31
DAX40.fs 27
NAS100.fs 27
S&P.fs 21
DJ30.fs 14
EURUSD.sa 5
GBPUSD.sa 3
USDCHF.sa 2
AUDUSD.sa 1
USDCAD.sa 1
NZDUSD.sa 1
EURJPY.sa 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sa -146
DAX40.fs -97
NAS100.fs 139
S&P.fs -75
DJ30.fs -69
EURUSD.sa 3
GBPUSD.sa 2
USDCHF.sa 0
AUDUSD.sa 0
USDCAD.sa 0
NZDUSD.sa 0
EURJPY.sa 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sa -24K
DAX40.fs -33K
NAS100.fs 69K
S&P.fs -15K
DJ30.fs -137K
EURUSD.sa 354
GBPUSD.sa 241
USDCHF.sa 37
AUDUSD.sa -21
USDCAD.sa 7
NZDUSD.sa -24
EURJPY.sa 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.34 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +173.21 USD
Макс. убыток в серии: -136.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 20:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 15:09
Share of trading days is too low
2025.11.17 15:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 22:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 22:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 22:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 22:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

