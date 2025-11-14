- Прирост
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
47 (35.07%)
Убыточных трейдов:
87 (64.93%)
Лучший трейд:
43.34 USD
Худший трейд:
-47.19 USD
Общая прибыль:
656.69 USD (224 192 pips)
Общий убыток:
-898.34 USD (364 333 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (173.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.21 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
13.95%
Макс. загрузка депозита:
25.37%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
78 (58.21%)
Коротких трейдов:
56 (41.79%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-1.80 USD
Средняя прибыль:
13.97 USD
Средний убыток:
-10.33 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-136.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-178.03 USD (10)
Прирост в месяц:
-7.47%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
418.89 USD
Максимальная:
468.11 USD (22.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.82% (468.11 USD)
По эквити:
5.77% (97.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sa
|31
|DAX40.fs
|27
|NAS100.fs
|27
|S&P.fs
|21
|DJ30.fs
|14
|EURUSD.sa
|5
|GBPUSD.sa
|3
|USDCHF.sa
|2
|AUDUSD.sa
|1
|USDCAD.sa
|1
|NZDUSD.sa
|1
|EURJPY.sa
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sa
|-146
|DAX40.fs
|-97
|NAS100.fs
|139
|S&P.fs
|-75
|DJ30.fs
|-69
|EURUSD.sa
|3
|GBPUSD.sa
|2
|USDCHF.sa
|0
|AUDUSD.sa
|0
|USDCAD.sa
|0
|NZDUSD.sa
|0
|EURJPY.sa
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sa
|-24K
|DAX40.fs
|-33K
|NAS100.fs
|69K
|S&P.fs
|-15K
|DJ30.fs
|-137K
|EURUSD.sa
|354
|GBPUSD.sa
|241
|USDCHF.sa
|37
|AUDUSD.sa
|-21
|USDCAD.sa
|7
|NZDUSD.sa
|-24
|EURJPY.sa
|13
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.34 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +173.21 USD
Макс. убыток в серии: -136.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
