Adrian Nieves De La Cruz

AXI_Select_2

Adrian Nieves De La Cruz
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -12%
Axi-US51-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
134
Gewinntrades:
47 (35.07%)
Verlusttrades:
87 (64.93%)
Bester Trade:
43.34 USD
Schlechtester Trade:
-47.19 USD
Bruttoprofit:
656.69 USD (224 192 pips)
Bruttoverlust:
-898.34 USD (364 333 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (173.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
173.21 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
13.95%
Max deposit load:
25.37%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.52
Long-Positionen:
78 (58.21%)
Short-Positionen:
56 (41.79%)
Profit-Faktor:
0.73
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-136.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-178.03 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-7.47%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
418.89 USD
Maximaler:
468.11 USD (22.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.82% (468.11 USD)
Kapital:
5.77% (97.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sa 31
DAX40.fs 27
NAS100.fs 27
S&P.fs 21
DJ30.fs 14
EURUSD.sa 5
GBPUSD.sa 3
USDCHF.sa 2
AUDUSD.sa 1
USDCAD.sa 1
NZDUSD.sa 1
EURJPY.sa 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sa -146
DAX40.fs -97
NAS100.fs 139
S&P.fs -75
DJ30.fs -69
EURUSD.sa 3
GBPUSD.sa 2
USDCHF.sa 0
AUDUSD.sa 0
USDCAD.sa 0
NZDUSD.sa 0
EURJPY.sa 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sa -24K
DAX40.fs -33K
NAS100.fs 69K
S&P.fs -15K
DJ30.fs -137K
EURUSD.sa 354
GBPUSD.sa 241
USDCHF.sa 37
AUDUSD.sa -21
USDCAD.sa 7
NZDUSD.sa -24
EURJPY.sa 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +43.34 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +173.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US51-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 20:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 15:09
Share of trading days is too low
2025.11.17 15:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 22:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 22:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 22:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 22:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AXI_Select_2
30 USD pro Monat
-12%
0
0
USD
1.8K
USD
7
85%
134
35%
14%
0.73
-1.80
USD
23%
1:100
