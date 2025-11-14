- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
134
Negociações com lucro:
47 (35.07%)
Negociações com perda:
87 (64.93%)
Melhor negociação:
43.34 USD
Pior negociação:
-47.19 USD
Lucro bruto:
656.69 USD (224 192 pips)
Perda bruta:
-898.34 USD (364 333 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (173.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.21 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
13.95%
Depósito máximo carregado:
25.37%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
78 (58.21%)
Negociações curtas:
56 (41.79%)
Fator de lucro:
0.73
Valor esperado:
-1.80 USD
Lucro médio:
13.97 USD
Perda média:
-10.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-136.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-178.03 USD (10)
Crescimento mensal:
-7.47%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
418.89 USD
Máximo:
468.11 USD (22.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.82% (468.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.77% (97.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sa
|31
|DAX40.fs
|27
|NAS100.fs
|27
|S&P.fs
|21
|DJ30.fs
|14
|EURUSD.sa
|5
|GBPUSD.sa
|3
|USDCHF.sa
|2
|AUDUSD.sa
|1
|USDCAD.sa
|1
|NZDUSD.sa
|1
|EURJPY.sa
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sa
|-146
|DAX40.fs
|-97
|NAS100.fs
|139
|S&P.fs
|-75
|DJ30.fs
|-69
|EURUSD.sa
|3
|GBPUSD.sa
|2
|USDCHF.sa
|0
|AUDUSD.sa
|0
|USDCAD.sa
|0
|NZDUSD.sa
|0
|EURJPY.sa
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sa
|-24K
|DAX40.fs
|-33K
|NAS100.fs
|69K
|S&P.fs
|-15K
|DJ30.fs
|-137K
|EURUSD.sa
|354
|GBPUSD.sa
|241
|USDCHF.sa
|37
|AUDUSD.sa
|-21
|USDCAD.sa
|7
|NZDUSD.sa
|-24
|EURJPY.sa
|13
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.34 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +173.21 USD
Máxima perda consecutiva: -136.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US51-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-12%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
7
85%
134
35%
14%
0.73
-1.80
USD
USD
23%
1:100