Adrian Nieves De La Cruz

AXI_Select_2

Adrian Nieves De La Cruz
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -12%
Axi-US51-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
134
Negociações com lucro:
47 (35.07%)
Negociações com perda:
87 (64.93%)
Melhor negociação:
43.34 USD
Pior negociação:
-47.19 USD
Lucro bruto:
656.69 USD (224 192 pips)
Perda bruta:
-898.34 USD (364 333 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (173.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.21 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
13.95%
Depósito máximo carregado:
25.37%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
78 (58.21%)
Negociações curtas:
56 (41.79%)
Fator de lucro:
0.73
Valor esperado:
-1.80 USD
Lucro médio:
13.97 USD
Perda média:
-10.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-136.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-178.03 USD (10)
Crescimento mensal:
-7.47%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
418.89 USD
Máximo:
468.11 USD (22.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.82% (468.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.77% (97.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sa 31
DAX40.fs 27
NAS100.fs 27
S&P.fs 21
DJ30.fs 14
EURUSD.sa 5
GBPUSD.sa 3
USDCHF.sa 2
AUDUSD.sa 1
USDCAD.sa 1
NZDUSD.sa 1
EURJPY.sa 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sa -146
DAX40.fs -97
NAS100.fs 139
S&P.fs -75
DJ30.fs -69
EURUSD.sa 3
GBPUSD.sa 2
USDCHF.sa 0
AUDUSD.sa 0
USDCAD.sa 0
NZDUSD.sa 0
EURJPY.sa 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sa -24K
DAX40.fs -33K
NAS100.fs 69K
S&P.fs -15K
DJ30.fs -137K
EURUSD.sa 354
GBPUSD.sa 241
USDCHF.sa 37
AUDUSD.sa -21
USDCAD.sa 7
NZDUSD.sa -24
EURJPY.sa 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +43.34 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +173.21 USD
Máxima perda consecutiva: -136.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US51-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 20:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 15:09
Share of trading days is too low
2025.11.17 15:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 22:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 22:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 22:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 22:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AXI_Select_2
30 USD por mês
-12%
0
0
USD
1.8K
USD
7
85%
134
35%
14%
0.73
-1.80
USD
23%
1:100
