- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
134
盈利交易:
47 (35.07%)
亏损交易:
87 (64.93%)
最好交易:
43.34 USD
最差交易:
-47.19 USD
毛利:
656.69 USD (224 192 pips)
毛利亏损:
-898.34 USD (364 333 pips)
最大连续赢利:
12 (173.21 USD)
最大连续盈利:
173.21 USD (12)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
13.95%
最大入金加载:
25.37%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.52
长期交易:
78 (58.21%)
短期交易:
56 (41.79%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-1.80 USD
平均利润:
13.97 USD
平均损失:
-10.33 USD
最大连续失误:
13 (-136.57 USD)
最大连续亏损:
-178.03 USD (10)
每月增长:
-7.47%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
418.89 USD
最大值:
468.11 USD (22.82%)
相对跌幅:
结余:
22.82% (468.11 USD)
净值:
5.77% (97.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sa
|31
|DAX40.fs
|27
|NAS100.fs
|27
|S&P.fs
|21
|DJ30.fs
|14
|EURUSD.sa
|5
|GBPUSD.sa
|3
|USDCHF.sa
|2
|AUDUSD.sa
|1
|USDCAD.sa
|1
|NZDUSD.sa
|1
|EURJPY.sa
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sa
|-146
|DAX40.fs
|-97
|NAS100.fs
|139
|S&P.fs
|-75
|DJ30.fs
|-69
|EURUSD.sa
|3
|GBPUSD.sa
|2
|USDCHF.sa
|0
|AUDUSD.sa
|0
|USDCAD.sa
|0
|NZDUSD.sa
|0
|EURJPY.sa
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sa
|-24K
|DAX40.fs
|-33K
|NAS100.fs
|69K
|S&P.fs
|-15K
|DJ30.fs
|-137K
|EURUSD.sa
|354
|GBPUSD.sa
|241
|USDCHF.sa
|37
|AUDUSD.sa
|-21
|USDCAD.sa
|7
|NZDUSD.sa
|-24
|EURJPY.sa
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.34 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +173.21 USD
最大连续亏损: -136.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US51-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-12%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
7
85%
134
35%
14%
0.73
-1.80
USD
USD
23%
1:100