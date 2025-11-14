- 자본
- 축소
트레이드:
134
이익 거래:
47 (35.07%)
손실 거래:
87 (64.93%)
최고의 거래:
43.34 USD
최악의 거래:
-47.19 USD
총 수익:
656.69 USD (224 192 pips)
총 손실:
-898.34 USD (364 333 pips)
연속 최대 이익:
12 (173.21 USD)
연속 최대 이익:
173.21 USD (12)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
12.43%
최대 입금량:
25.37%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.52
롱(주식매수):
78 (58.21%)
숏(주식차입매도):
56 (41.79%)
수익 요인:
0.73
기대수익:
-1.80 USD
평균 이익:
13.97 USD
평균 손실:
-10.33 USD
연속 최대 손실:
13 (-136.57 USD)
연속 최대 손실:
-178.03 USD (10)
월별 성장률:
3.19%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
418.89 USD
최대한의:
468.11 USD (22.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.82% (468.11 USD)
자본금별:
5.77% (97.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sa
|31
|DAX40.fs
|27
|NAS100.fs
|27
|S&P.fs
|21
|DJ30.fs
|14
|EURUSD.sa
|5
|GBPUSD.sa
|3
|USDCHF.sa
|2
|AUDUSD.sa
|1
|USDCAD.sa
|1
|NZDUSD.sa
|1
|EURJPY.sa
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sa
|-146
|DAX40.fs
|-97
|NAS100.fs
|139
|S&P.fs
|-75
|DJ30.fs
|-69
|EURUSD.sa
|3
|GBPUSD.sa
|2
|USDCHF.sa
|0
|AUDUSD.sa
|0
|USDCAD.sa
|0
|NZDUSD.sa
|0
|EURJPY.sa
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sa
|-24K
|DAX40.fs
|-33K
|NAS100.fs
|69K
|S&P.fs
|-15K
|DJ30.fs
|-137K
|EURUSD.sa
|354
|GBPUSD.sa
|241
|USDCHF.sa
|37
|AUDUSD.sa
|-21
|USDCAD.sa
|7
|NZDUSD.sa
|-24
|EURJPY.sa
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.34 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +173.21 USD
연속 최대 손실: -136.57 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US51-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-12%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
7
85%
134
35%
12%
0.73
-1.80
USD
USD
23%
1:100