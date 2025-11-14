- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
134
利益トレード:
47 (35.07%)
損失トレード:
87 (64.93%)
ベストトレード:
43.34 USD
最悪のトレード:
-47.19 USD
総利益:
656.69 USD (224 192 pips)
総損失:
-898.34 USD (364 333 pips)
最大連続の勝ち:
12 (173.21 USD)
最大連続利益:
173.21 USD (12)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
13.95%
最大入金額:
25.37%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
78 (58.21%)
短いトレード:
56 (41.79%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-1.80 USD
平均利益:
13.97 USD
平均損失:
-10.33 USD
最大連続の負け:
13 (-136.57 USD)
最大連続損失:
-178.03 USD (10)
月間成長:
-7.47%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
418.89 USD
最大の:
468.11 USD (22.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.82% (468.11 USD)
エクイティによる:
5.77% (97.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sa
|31
|DAX40.fs
|27
|NAS100.fs
|27
|S&P.fs
|21
|DJ30.fs
|14
|EURUSD.sa
|5
|GBPUSD.sa
|3
|USDCHF.sa
|2
|AUDUSD.sa
|1
|USDCAD.sa
|1
|NZDUSD.sa
|1
|EURJPY.sa
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sa
|-146
|DAX40.fs
|-97
|NAS100.fs
|139
|S&P.fs
|-75
|DJ30.fs
|-69
|EURUSD.sa
|3
|GBPUSD.sa
|2
|USDCHF.sa
|0
|AUDUSD.sa
|0
|USDCAD.sa
|0
|NZDUSD.sa
|0
|EURJPY.sa
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sa
|-24K
|DAX40.fs
|-33K
|NAS100.fs
|69K
|S&P.fs
|-15K
|DJ30.fs
|-137K
|EURUSD.sa
|354
|GBPUSD.sa
|241
|USDCHF.sa
|37
|AUDUSD.sa
|-21
|USDCAD.sa
|7
|NZDUSD.sa
|-24
|EURJPY.sa
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US51-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
