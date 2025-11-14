SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / AXI_Select_2
Adrian Nieves De La Cruz

AXI_Select_2

Adrian Nieves De La Cruz
0 reviews
7 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -12%
Axi-US51-Live
1:100
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
134
Profit Trades:
47 (35.07%)
Loss Trades:
87 (64.93%)
Best trade:
43.34 USD
Worst trade:
-47.19 USD
Gross Profit:
656.69 USD (224 192 pips)
Gross Loss:
-898.34 USD (364 333 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (173.21 USD)
Maximal consecutive profit:
173.21 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading activity:
13.95%
Max deposit load:
25.37%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
2 hours
Recovery Factor:
-0.52
Long Trades:
78 (58.21%)
Short Trades:
56 (41.79%)
Profit Factor:
0.73
Expected Payoff:
-1.80 USD
Average Profit:
13.97 USD
Average Loss:
-10.33 USD
Maximum consecutive losses:
13 (-136.57 USD)
Maximal consecutive loss:
-178.03 USD (10)
Monthly growth:
-7.47%
Algo trading:
85%
Drawdown by balance:
Absolute:
418.89 USD
Maximal:
468.11 USD (22.82%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.82% (468.11 USD)
By Equity:
5.77% (97.24 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.sa 31
DAX40.fs 27
NAS100.fs 27
S&P.fs 21
DJ30.fs 14
EURUSD.sa 5
GBPUSD.sa 3
USDCHF.sa 2
AUDUSD.sa 1
USDCAD.sa 1
NZDUSD.sa 1
EURJPY.sa 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sa -146
DAX40.fs -97
NAS100.fs 139
S&P.fs -75
DJ30.fs -69
EURUSD.sa 3
GBPUSD.sa 2
USDCHF.sa 0
AUDUSD.sa 0
USDCAD.sa 0
NZDUSD.sa 0
EURJPY.sa 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sa -24K
DAX40.fs -33K
NAS100.fs 69K
S&P.fs -15K
DJ30.fs -137K
EURUSD.sa 354
GBPUSD.sa 241
USDCHF.sa 37
AUDUSD.sa -21
USDCAD.sa 7
NZDUSD.sa -24
EURJPY.sa 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +43.34 USD
Worst trade: -47 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +173.21 USD
Maximal consecutive loss: -136.57 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US51-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 20:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 15:09
Share of trading days is too low
2025.11.17 15:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 22:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 22:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 22:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 22:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
AXI_Select_2
30 USD per month
-12%
0
0
USD
1.8K
USD
7
85%
134
35%
14%
0.73
-1.80
USD
23%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.