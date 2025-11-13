- Прирост
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
11 (21.15%)
Убыточных трейдов:
41 (78.85%)
Лучший трейд:
11.77 USD
Худший трейд:
-31.92 USD
Общая прибыль:
37.83 USD (11 857 pips)
Общий убыток:
-115.04 USD (52 511 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (9.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.41 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
90.20%
Макс. загрузка депозита:
131.86%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
52 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.33
Мат. ожидание:
-1.48 USD
Средняя прибыль:
3.44 USD
Средний убыток:
-2.81 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-32.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.71 USD (5)
Прирост в месяц:
5.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.21 USD
Максимальная:
77.21 USD (204.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.58% (25.53 USD)
По эквити:
50.21% (18.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NVDA.US-24
|4
|SGOL.US
|4
|Crypto10
|3
|AMZN.US-24
|3
|SHV.US
|3
|AMD.US-24
|2
|MRK.US-24
|2
|ACWI.US
|2
|TSLA.US-24
|2
|PLTR.US-24
|2
|NAS100
|2
|NatGas
|2
|AAXJ.US
|2
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|1
|AAPL.US-24
|1
|CRM.US-24
|1
|MSFT.US-24
|1
|ABT.US-24
|1
|APH.US
|1
|VONG.US
|1
|RBLX.US
|1
|LLY.US-24
|1
|CIBR.US
|1
|EURJPY
|1
|GOOG.US-24
|1
|URA.US
|1
|EEM.US
|1
|PFF.US
|1
|SKYY.US
|1
|SpotBrent
|1
|VLO.US
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NVDA.US-24
|2
|SGOL.US
|-7
|Crypto10
|-61
|AMZN.US-24
|2
|SHV.US
|-1
|AMD.US-24
|-1
|MRK.US-24
|9
|ACWI.US
|0
|TSLA.US-24
|4
|PLTR.US-24
|2
|NAS100
|-3
|NatGas
|-3
|AAXJ.US
|-1
|XAUUSD
|-3
|USDCAD
|-2
|AAPL.US-24
|-1
|CRM.US-24
|-1
|MSFT.US-24
|-1
|ABT.US-24
|0
|APH.US
|-3
|VONG.US
|0
|RBLX.US
|-1
|LLY.US-24
|3
|CIBR.US
|-1
|EURJPY
|-2
|GOOG.US-24
|-2
|URA.US
|0
|EEM.US
|0
|PFF.US
|0
|SKYY.US
|1
|SpotBrent
|-4
|VLO.US
|-1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NVDA.US-24
|-503
|SGOL.US
|-144
|Crypto10
|-43K
|AMZN.US-24
|-196
|SHV.US
|-21
|AMD.US-24
|-680
|MRK.US-24
|981
|ACWI.US
|15
|TSLA.US-24
|3.8K
|PLTR.US-24
|1.8K
|NAS100
|-8
|NatGas
|-41
|AAXJ.US
|-28
|XAUUSD
|-328
|USDCAD
|-157
|AAPL.US-24
|-568
|CRM.US-24
|-929
|MSFT.US-24
|-1.4K
|ABT.US-24
|-10
|APH.US
|-534
|VONG.US
|-12
|RBLX.US
|-701
|LLY.US-24
|2.8K
|CIBR.US
|-101
|EURJPY
|-278
|GOOG.US-24
|-171
|URA.US
|-21
|EEM.US
|17
|PFF.US
|9
|SKYY.US
|298
|SpotBrent
|-39
|VLO.US
|-53
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +11.77 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +9.74 USD
Макс. убыток в серии: -32.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Darwinex-Live
|0.90 × 20
|
Alpari-MT5
|1.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 560
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Coinexx-Live
|1.86 × 37
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.22 × 10759
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Tickmill-Live
|3.00 × 16
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3441
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3444
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1922
|
ICMarkets-MT5
|3.91 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.29 × 7
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
RealmsTech-Live
|5.67 × 6
|
XM.COM-MT5
|6.00 × 1
