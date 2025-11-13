- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
11 (21.15%)
Negociações com perda:
41 (78.85%)
Melhor negociação:
11.77 USD
Pior negociação:
-31.92 USD
Lucro bruto:
37.83 USD (11 857 pips)
Perda bruta:
-115.04 USD (52 511 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (9.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.41 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
90.20%
Depósito máximo carregado:
131.86%
Último negócio:
33 minutos atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
52 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.33
Valor esperado:
-1.48 USD
Lucro médio:
3.44 USD
Perda média:
-2.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-32.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.71 USD (5)
Crescimento mensal:
5.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.21 USD
Máximo:
77.21 USD (204.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.58% (25.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.21% (18.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NVDA.US-24
|4
|SGOL.US
|4
|Crypto10
|3
|AMZN.US-24
|3
|SHV.US
|3
|AMD.US-24
|2
|MRK.US-24
|2
|ACWI.US
|2
|TSLA.US-24
|2
|PLTR.US-24
|2
|NAS100
|2
|NatGas
|2
|AAXJ.US
|2
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|1
|AAPL.US-24
|1
|CRM.US-24
|1
|MSFT.US-24
|1
|ABT.US-24
|1
|APH.US
|1
|VONG.US
|1
|RBLX.US
|1
|LLY.US-24
|1
|CIBR.US
|1
|EURJPY
|1
|GOOG.US-24
|1
|URA.US
|1
|EEM.US
|1
|PFF.US
|1
|SKYY.US
|1
|SpotBrent
|1
|VLO.US
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NVDA.US-24
|2
|SGOL.US
|-7
|Crypto10
|-61
|AMZN.US-24
|2
|SHV.US
|-1
|AMD.US-24
|-1
|MRK.US-24
|9
|ACWI.US
|0
|TSLA.US-24
|4
|PLTR.US-24
|2
|NAS100
|-3
|NatGas
|-3
|AAXJ.US
|-1
|XAUUSD
|-3
|USDCAD
|-2
|AAPL.US-24
|-1
|CRM.US-24
|-1
|MSFT.US-24
|-1
|ABT.US-24
|0
|APH.US
|-3
|VONG.US
|0
|RBLX.US
|-1
|LLY.US-24
|3
|CIBR.US
|-1
|EURJPY
|-2
|GOOG.US-24
|-2
|URA.US
|0
|EEM.US
|0
|PFF.US
|0
|SKYY.US
|1
|SpotBrent
|-4
|VLO.US
|-1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NVDA.US-24
|-503
|SGOL.US
|-144
|Crypto10
|-43K
|AMZN.US-24
|-196
|SHV.US
|-21
|AMD.US-24
|-680
|MRK.US-24
|981
|ACWI.US
|15
|TSLA.US-24
|3.8K
|PLTR.US-24
|1.8K
|NAS100
|-8
|NatGas
|-41
|AAXJ.US
|-28
|XAUUSD
|-328
|USDCAD
|-157
|AAPL.US-24
|-568
|CRM.US-24
|-929
|MSFT.US-24
|-1.4K
|ABT.US-24
|-10
|APH.US
|-534
|VONG.US
|-12
|RBLX.US
|-701
|LLY.US-24
|2.8K
|CIBR.US
|-101
|EURJPY
|-278
|GOOG.US-24
|-171
|URA.US
|-21
|EEM.US
|17
|PFF.US
|9
|SKYY.US
|298
|SpotBrent
|-39
|VLO.US
|-53
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.77 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +9.74 USD
Máxima perda consecutiva: -32.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Darwinex-Live
|0.90 × 20
|
Alpari-MT5
|1.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 560
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Coinexx-Live
|1.86 × 37
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.22 × 10759
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Tickmill-Live
|3.00 × 16
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3441
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3444
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1922
|
ICMarkets-MT5
|3.91 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.29 × 7
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
RealmsTech-Live
|5.67 × 6
|
XM.COM-MT5
|6.00 × 1
