- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
11 (21.56%)
亏损交易:
40 (78.43%)
最好交易:
11.77 USD
最差交易:
-31.92 USD
毛利:
37.83 USD (11 857 pips)
毛利亏损:
-114.92 USD (52 497 pips)
最大连续赢利:
3 (9.74 USD)
最大连续盈利:
14.41 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
90.20%
最大入金加载:
131.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
7 天
采收率:
-1.00
长期交易:
51 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.33
预期回报:
-1.51 USD
平均利润:
3.44 USD
平均损失:
-2.87 USD
最大连续失误:
13 (-32.44 USD)
最大连续亏损:
-47.71 USD (5)
每月增长:
5.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
77.09 USD
最大值:
77.09 USD (204.05%)
相对跌幅:
结余:
67.58% (25.53 USD)
净值:
50.21% (18.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NVDA.US-24
|4
|SGOL.US
|4
|Crypto10
|3
|AMZN.US-24
|3
|SHV.US
|3
|AMD.US-24
|2
|MRK.US-24
|2
|ACWI.US
|2
|TSLA.US-24
|2
|PLTR.US-24
|2
|NAS100
|2
|AAXJ.US
|2
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|1
|AAPL.US-24
|1
|CRM.US-24
|1
|MSFT.US-24
|1
|ABT.US-24
|1
|APH.US
|1
|VONG.US
|1
|RBLX.US
|1
|LLY.US-24
|1
|CIBR.US
|1
|EURJPY
|1
|GOOG.US-24
|1
|NatGas
|1
|URA.US
|1
|EEM.US
|1
|PFF.US
|1
|SKYY.US
|1
|SpotBrent
|1
|VLO.US
|1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NVDA.US-24
|2
|SGOL.US
|-7
|Crypto10
|-61
|AMZN.US-24
|2
|SHV.US
|-1
|AMD.US-24
|-1
|MRK.US-24
|9
|ACWI.US
|0
|TSLA.US-24
|4
|PLTR.US-24
|2
|NAS100
|-3
|AAXJ.US
|-1
|XAUUSD
|-3
|USDCAD
|-2
|AAPL.US-24
|-1
|CRM.US-24
|-1
|MSFT.US-24
|-1
|ABT.US-24
|0
|APH.US
|-3
|VONG.US
|0
|RBLX.US
|-1
|LLY.US-24
|3
|CIBR.US
|-1
|EURJPY
|-2
|GOOG.US-24
|-2
|NatGas
|-3
|URA.US
|0
|EEM.US
|0
|PFF.US
|0
|SKYY.US
|1
|SpotBrent
|-4
|VLO.US
|-1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NVDA.US-24
|-503
|SGOL.US
|-144
|Crypto10
|-43K
|AMZN.US-24
|-196
|SHV.US
|-21
|AMD.US-24
|-680
|MRK.US-24
|981
|ACWI.US
|15
|TSLA.US-24
|3.8K
|PLTR.US-24
|1.8K
|NAS100
|-8
|AAXJ.US
|-28
|XAUUSD
|-328
|USDCAD
|-157
|AAPL.US-24
|-568
|CRM.US-24
|-929
|MSFT.US-24
|-1.4K
|ABT.US-24
|-10
|APH.US
|-534
|VONG.US
|-12
|RBLX.US
|-701
|LLY.US-24
|2.8K
|CIBR.US
|-101
|EURJPY
|-278
|GOOG.US-24
|-171
|NatGas
|-27
|URA.US
|-21
|EEM.US
|17
|PFF.US
|9
|SKYY.US
|298
|SpotBrent
|-39
|VLO.US
|-53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.77 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +9.74 USD
最大连续亏损: -32.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
Darwinex-Live
|0.90 × 20
Alpari-MT5
|1.00 × 28
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 560
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
Coinexx-Live
|1.86 × 37
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|2.22 × 10758
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
Tickmill-Live
|3.00 × 16
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3441
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3444
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1922
ICMarkets-MT5
|3.91 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|4.29 × 7
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
RealmsTech-Live
|5.67 × 6
XM.COM-MT5
|6.00 × 1
