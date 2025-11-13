- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
11 (20.00%)
損失トレード:
44 (80.00%)
ベストトレード:
11.77 USD
最悪のトレード:
-31.92 USD
総利益:
37.83 USD (11 858 pips)
総損失:
-132.74 USD (54 281 pips)
最大連続の勝ち:
3 (9.74 USD)
最大連続利益:
14.41 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
90.20%
最大入金額:
131.86%
最近のトレード:
33 分前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
55 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.28
期待されたペイオフ:
-1.73 USD
平均利益:
3.44 USD
平均損失:
-3.02 USD
最大連続の負け:
13 (-32.44 USD)
最大連続損失:
-47.71 USD (5)
月間成長:
-15.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.91 USD
最大の:
94.91 USD (251.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.49% (94.73 USD)
エクイティによる:
50.21% (18.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NVDA.US-24
|4
|TSLA.US-24
|4
|SGOL.US
|4
|Crypto10
|3
|AMZN.US-24
|3
|SHV.US
|3
|XAUUSD
|2
|AMD.US-24
|2
|MRK.US-24
|2
|ACWI.US
|2
|PLTR.US-24
|2
|NAS100
|2
|NatGas
|2
|AAXJ.US
|2
|USDCAD
|1
|AAPL.US-24
|1
|CRM.US-24
|1
|MSFT.US-24
|1
|ABT.US-24
|1
|APH.US
|1
|VONG.US
|1
|RBLX.US
|1
|LLY.US-24
|1
|CIBR.US
|1
|EURJPY
|1
|GOOG.US-24
|1
|URA.US
|1
|EEM.US
|1
|PFF.US
|1
|SKYY.US
|1
|SpotBrent
|1
|VLO.US
|1
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NVDA.US-24
|2
|TSLA.US-24
|3
|SGOL.US
|-7
|Crypto10
|-61
|AMZN.US-24
|2
|SHV.US
|-1
|XAUUSD
|-21
|AMD.US-24
|-1
|MRK.US-24
|9
|ACWI.US
|0
|PLTR.US-24
|2
|NAS100
|-3
|NatGas
|-3
|AAXJ.US
|-1
|USDCAD
|-2
|AAPL.US-24
|-1
|CRM.US-24
|-1
|MSFT.US-24
|-1
|ABT.US-24
|0
|APH.US
|-3
|VONG.US
|0
|RBLX.US
|-1
|LLY.US-24
|3
|CIBR.US
|-1
|EURJPY
|-2
|GOOG.US-24
|-2
|URA.US
|0
|EEM.US
|0
|PFF.US
|0
|SKYY.US
|1
|SpotBrent
|-4
|VLO.US
|-1
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NVDA.US-24
|-503
|TSLA.US-24
|3.8K
|SGOL.US
|-144
|Crypto10
|-43K
|AMZN.US-24
|-196
|SHV.US
|-21
|XAUUSD
|-2.1K
|AMD.US-24
|-680
|MRK.US-24
|981
|ACWI.US
|15
|PLTR.US-24
|1.8K
|NAS100
|-8
|NatGas
|-41
|AAXJ.US
|-28
|USDCAD
|-157
|AAPL.US-24
|-568
|CRM.US-24
|-929
|MSFT.US-24
|-1.4K
|ABT.US-24
|-10
|APH.US
|-534
|VONG.US
|-12
|RBLX.US
|-701
|LLY.US-24
|2.8K
|CIBR.US
|-101
|EURJPY
|-278
|GOOG.US-24
|-171
|URA.US
|-21
|EEM.US
|17
|PFF.US
|9
|SKYY.US
|298
|SpotBrent
|-39
|VLO.US
|-53
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.77 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +9.74 USD
最大連続損失: -32.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Darwinex-Live
|0.90 × 20
|
Alpari-MT5
|1.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 560
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Coinexx-Live
|1.86 × 37
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.22 × 10762
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Tickmill-Live
|3.00 × 16
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3441
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3444
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1922
|
ICMarkets-MT5
|3.91 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.29 × 7
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
RealmsTech-Live
|5.67 × 6
|
XM.COM-MT5
|6.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-73%
0
0
USD
USD
73
USD
USD
7
0%
55
20%
90%
0.28
-1.73
USD
USD
72%
1:200