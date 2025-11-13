シグナルセクション
Pearl

レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -73%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
11 (20.00%)
損失トレード:
44 (80.00%)
ベストトレード:
11.77 USD
最悪のトレード:
-31.92 USD
総利益:
37.83 USD (11 858 pips)
総損失:
-132.74 USD (54 281 pips)
最大連続の勝ち:
3 (9.74 USD)
最大連続利益:
14.41 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
90.20%
最大入金額:
131.86%
最近のトレード:
33 分前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
55 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.28
期待されたペイオフ:
-1.73 USD
平均利益:
3.44 USD
平均損失:
-3.02 USD
最大連続の負け:
13 (-32.44 USD)
最大連続損失:
-47.71 USD (5)
月間成長:
-15.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.91 USD
最大の:
94.91 USD (251.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.49% (94.73 USD)
エクイティによる:
50.21% (18.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NVDA.US-24 4
TSLA.US-24 4
SGOL.US 4
Crypto10 3
AMZN.US-24 3
SHV.US 3
XAUUSD 2
AMD.US-24 2
MRK.US-24 2
ACWI.US 2
PLTR.US-24 2
NAS100 2
NatGas 2
AAXJ.US 2
USDCAD 1
AAPL.US-24 1
CRM.US-24 1
MSFT.US-24 1
ABT.US-24 1
APH.US 1
VONG.US 1
RBLX.US 1
LLY.US-24 1
CIBR.US 1
EURJPY 1
GOOG.US-24 1
URA.US 1
EEM.US 1
PFF.US 1
SKYY.US 1
SpotBrent 1
VLO.US 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NVDA.US-24 2
TSLA.US-24 3
SGOL.US -7
Crypto10 -61
AMZN.US-24 2
SHV.US -1
XAUUSD -21
AMD.US-24 -1
MRK.US-24 9
ACWI.US 0
PLTR.US-24 2
NAS100 -3
NatGas -3
AAXJ.US -1
USDCAD -2
AAPL.US-24 -1
CRM.US-24 -1
MSFT.US-24 -1
ABT.US-24 0
APH.US -3
VONG.US 0
RBLX.US -1
LLY.US-24 3
CIBR.US -1
EURJPY -2
GOOG.US-24 -2
URA.US 0
EEM.US 0
PFF.US 0
SKYY.US 1
SpotBrent -4
VLO.US -1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NVDA.US-24 -503
TSLA.US-24 3.8K
SGOL.US -144
Crypto10 -43K
AMZN.US-24 -196
SHV.US -21
XAUUSD -2.1K
AMD.US-24 -680
MRK.US-24 981
ACWI.US 15
PLTR.US-24 1.8K
NAS100 -8
NatGas -41
AAXJ.US -28
USDCAD -157
AAPL.US-24 -568
CRM.US-24 -929
MSFT.US-24 -1.4K
ABT.US-24 -10
APH.US -534
VONG.US -12
RBLX.US -701
LLY.US-24 2.8K
CIBR.US -101
EURJPY -278
GOOG.US-24 -171
URA.US -21
EEM.US 17
PFF.US 9
SKYY.US 298
SpotBrent -39
VLO.US -53
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.77 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +9.74 USD
最大連続損失: -32.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Darwinex-Live
0.90 × 20
Alpari-MT5
1.00 × 28
ICMarketsSC-MT5
1.13 × 560
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Coinexx-Live
1.86 × 37
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.22 × 10762
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Tickmill-Live
3.00 × 16
Exness-MT5Real5
3.48 × 3441
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3444
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1922
ICMarkets-MT5
3.91 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.29 × 7
VantageInternational-Live
4.73 × 60
RealmsTech-Live
5.67 × 6
XM.COM-MT5
6.00 × 1
23 より多く...
レビューなし
2025.12.26 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 19:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 17:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 16:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 04:25
Share of trading days is too low
2025.11.14 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
Share of trading days is too low
2025.11.14 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Pearl
30 USD/月
-73%
0
0
USD
73
USD
7
0%
55
20%
90%
0.28
-1.73
USD
72%
1:200
コピー

