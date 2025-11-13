- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
51
Transacciones Rentables:
11 (21.56%)
Transacciones Irrentables:
40 (78.43%)
Mejor transacción:
11.77 USD
Peor transacción:
-31.92 USD
Beneficio Bruto:
37.83 USD (11 857 pips)
Pérdidas Brutas:
-114.92 USD (52 497 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (9.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14.41 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
90.20%
Carga máxima del depósito:
131.86%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
51 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.33
Beneficio Esperado:
-1.51 USD
Beneficio medio:
3.44 USD
Pérdidas medias:
-2.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-32.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47.71 USD (5)
Crecimiento al mes:
5.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
77.09 USD
Máxima:
77.09 USD (204.05%)
Reducción relativa:
De balance:
67.58% (25.53 USD)
De fondos:
50.21% (18.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NVDA.US-24
|4
|SGOL.US
|4
|Crypto10
|3
|AMZN.US-24
|3
|SHV.US
|3
|AMD.US-24
|2
|MRK.US-24
|2
|ACWI.US
|2
|TSLA.US-24
|2
|PLTR.US-24
|2
|NAS100
|2
|AAXJ.US
|2
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|1
|AAPL.US-24
|1
|CRM.US-24
|1
|MSFT.US-24
|1
|ABT.US-24
|1
|APH.US
|1
|VONG.US
|1
|RBLX.US
|1
|LLY.US-24
|1
|CIBR.US
|1
|EURJPY
|1
|GOOG.US-24
|1
|NatGas
|1
|URA.US
|1
|EEM.US
|1
|PFF.US
|1
|SKYY.US
|1
|SpotBrent
|1
|VLO.US
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NVDA.US-24
|2
|SGOL.US
|-7
|Crypto10
|-61
|AMZN.US-24
|2
|SHV.US
|-1
|AMD.US-24
|-1
|MRK.US-24
|9
|ACWI.US
|0
|TSLA.US-24
|4
|PLTR.US-24
|2
|NAS100
|-3
|AAXJ.US
|-1
|XAUUSD
|-3
|USDCAD
|-2
|AAPL.US-24
|-1
|CRM.US-24
|-1
|MSFT.US-24
|-1
|ABT.US-24
|0
|APH.US
|-3
|VONG.US
|0
|RBLX.US
|-1
|LLY.US-24
|3
|CIBR.US
|-1
|EURJPY
|-2
|GOOG.US-24
|-2
|NatGas
|-3
|URA.US
|0
|EEM.US
|0
|PFF.US
|0
|SKYY.US
|1
|SpotBrent
|-4
|VLO.US
|-1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NVDA.US-24
|-503
|SGOL.US
|-144
|Crypto10
|-43K
|AMZN.US-24
|-196
|SHV.US
|-21
|AMD.US-24
|-680
|MRK.US-24
|981
|ACWI.US
|15
|TSLA.US-24
|3.8K
|PLTR.US-24
|1.8K
|NAS100
|-8
|AAXJ.US
|-28
|XAUUSD
|-328
|USDCAD
|-157
|AAPL.US-24
|-568
|CRM.US-24
|-929
|MSFT.US-24
|-1.4K
|ABT.US-24
|-10
|APH.US
|-534
|VONG.US
|-12
|RBLX.US
|-701
|LLY.US-24
|2.8K
|CIBR.US
|-101
|EURJPY
|-278
|GOOG.US-24
|-171
|NatGas
|-27
|URA.US
|-21
|EEM.US
|17
|PFF.US
|9
|SKYY.US
|298
|SpotBrent
|-39
|VLO.US
|-53
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.77 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +9.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Darwinex-Live
|0.90 × 20
|
Alpari-MT5
|1.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 560
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Coinexx-Live
|1.86 × 37
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.22 × 10758
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Tickmill-Live
|3.00 × 16
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3441
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3444
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1922
|
ICMarkets-MT5
|3.91 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.29 × 7
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
RealmsTech-Live
|5.67 × 6
|
XM.COM-MT5
|6.00 × 1
otros 23...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-66%
0
0
USD
USD
91
USD
USD
7
0%
51
21%
90%
0.32
-1.51
USD
USD
68%
1:200