SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Pearl
Perla Stephany Fernandes Rocha

Pearl

Perla Stephany Fernandes Rocha
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -73%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
11 (19.64%)
Verlusttrades:
45 (80.36%)
Bester Trade:
11.77 USD
Schlechtester Trade:
-31.92 USD
Bruttoprofit:
37.83 USD (11 858 pips)
Bruttoverlust:
-133.76 USD (54 393 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (9.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14.41 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
90.20%
Max deposit load:
131.86%
Letzter Trade:
47 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
56 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.28
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-32.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.71 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-16.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
95.93 USD
Maximaler:
95.93 USD (253.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.93% (95.89 USD)
Kapital:
50.21% (18.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NVDA.US-24 4
TSLA.US-24 4
SGOL.US 4
Crypto10 3
AMZN.US-24 3
SHV.US 3
XAUUSD 2
AMD.US-24 2
MRK.US-24 2
ACWI.US 2
PLTR.US-24 2
NAS100 2
NatGas 2
AAXJ.US 2
SpotBrent 2
USDCAD 1
AAPL.US-24 1
CRM.US-24 1
MSFT.US-24 1
ABT.US-24 1
APH.US 1
VONG.US 1
RBLX.US 1
LLY.US-24 1
CIBR.US 1
EURJPY 1
GOOG.US-24 1
URA.US 1
EEM.US 1
PFF.US 1
SKYY.US 1
VLO.US 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NVDA.US-24 2
TSLA.US-24 3
SGOL.US -7
Crypto10 -61
AMZN.US-24 2
SHV.US -1
XAUUSD -21
AMD.US-24 -1
MRK.US-24 9
ACWI.US 0
PLTR.US-24 2
NAS100 -3
NatGas -3
AAXJ.US -1
SpotBrent -5
USDCAD -2
AAPL.US-24 -1
CRM.US-24 -1
MSFT.US-24 -1
ABT.US-24 0
APH.US -3
VONG.US 0
RBLX.US -1
LLY.US-24 3
CIBR.US -1
EURJPY -2
GOOG.US-24 -2
URA.US 0
EEM.US 0
PFF.US 0
SKYY.US 1
VLO.US -1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NVDA.US-24 -503
TSLA.US-24 3.8K
SGOL.US -144
Crypto10 -43K
AMZN.US-24 -196
SHV.US -21
XAUUSD -2.1K
AMD.US-24 -680
MRK.US-24 981
ACWI.US 15
PLTR.US-24 1.8K
NAS100 -8
NatGas -41
AAXJ.US -28
SpotBrent -151
USDCAD -157
AAPL.US-24 -568
CRM.US-24 -929
MSFT.US-24 -1.4K
ABT.US-24 -10
APH.US -534
VONG.US -12
RBLX.US -701
LLY.US-24 2.8K
CIBR.US -101
EURJPY -278
GOOG.US-24 -171
URA.US -21
EEM.US 17
PFF.US 9
SKYY.US 298
VLO.US -53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.77 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Darwinex-Live
0.90 × 20
Alpari-MT5
1.00 × 28
ICMarketsSC-MT5
1.13 × 560
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Coinexx-Live
1.86 × 37
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.22 × 10769
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Tickmill-Live
3.00 × 16
Exness-MT5Real5
3.48 × 3441
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3444
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1922
ICMarkets-MT5
3.91 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.29 × 7
VantageInternational-Live
4.73 × 60
RealmsTech-Live
5.67 × 6
XM.COM-MT5
6.00 × 1
noch 23 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.26 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 19:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 17:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 16:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 04:25
Share of trading days is too low
2025.11.14 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
Share of trading days is too low
2025.11.14 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Pearl
30 USD pro Monat
-73%
0
0
USD
72
USD
7
0%
56
19%
90%
0.28
-1.71
USD
73%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.