Zhong Hui Chen

VectorGold

Zhong Hui Chen
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
DooTechnology-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
478
Прибыльных трейдов:
347 (72.59%)
Убыточных трейдов:
131 (27.41%)
Лучший трейд:
205.00 USD
Худший трейд:
-217.00 USD
Общая прибыль:
4 542.31 USD (341 884 pips)
Общий убыток:
-2 886.06 USD (244 880 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (271.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
586.00 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
76.27%
Макс. загрузка депозита:
11.81%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.12
Длинных трейдов:
93 (19.46%)
Коротких трейдов:
385 (80.54%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
3.46 USD
Средняя прибыль:
13.09 USD
Средний убыток:
-22.03 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-277.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-277.53 USD (10)
Прирост в месяц:
11.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
530.84 USD (4.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.89% (530.84 USD)
По эквити:
12.17% (1 300.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 474
AUDUSD.s 3
EURUSD.s 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 1.7K
AUDUSD.s 0
EURUSD.s 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 97K
AUDUSD.s -21
EURUSD.s 24
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +205.00 USD
Худший трейд: -217 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +271.06 USD
Макс. убыток в серии: -277.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Nothing
Нет отзывов
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
