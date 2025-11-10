- Прирост
Всего трейдов:
478
Прибыльных трейдов:
347 (72.59%)
Убыточных трейдов:
131 (27.41%)
Лучший трейд:
205.00 USD
Худший трейд:
-217.00 USD
Общая прибыль:
4 542.31 USD (341 884 pips)
Общий убыток:
-2 886.06 USD (244 880 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (271.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
586.00 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
76.27%
Макс. загрузка депозита:
11.81%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.12
Длинных трейдов:
93 (19.46%)
Коротких трейдов:
385 (80.54%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
3.46 USD
Средняя прибыль:
13.09 USD
Средний убыток:
-22.03 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-277.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-277.53 USD (10)
Прирост в месяц:
11.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
530.84 USD (4.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.89% (530.84 USD)
По эквити:
12.17% (1 300.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|474
|AUDUSD.s
|3
|EURUSD.s
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|1.7K
|AUDUSD.s
|0
|EURUSD.s
|2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|97K
|AUDUSD.s
|-21
|EURUSD.s
|24
Лучший трейд: +205.00 USD
Худший трейд: -217 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +271.06 USD
Макс. убыток в серии: -277.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
