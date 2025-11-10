- Crescimento
Negociações:
481
Negociações com lucro:
350 (72.76%)
Negociações com perda:
131 (27.23%)
Melhor negociação:
205.00 USD
Pior negociação:
-217.00 USD
Lucro bruto:
4 594.65 USD (347 117 pips)
Perda bruta:
-2 886.06 USD (244 880 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (271.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
586.00 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
76.27%
Depósito máximo carregado:
11.81%
Último negócio:
31 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
3.22
Negociações longas:
93 (19.33%)
Negociações curtas:
388 (80.67%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
3.55 USD
Lucro médio:
13.13 USD
Perda média:
-22.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-277.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-277.53 USD (10)
Crescimento mensal:
11.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
530.84 USD (4.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.89% (530.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.17% (1 300.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|477
|AUDUSD.s
|3
|EURUSD.s
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|1.7K
|AUDUSD.s
|0
|EURUSD.s
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|102K
|AUDUSD.s
|-21
|EURUSD.s
|24
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +205.00 USD
Pior negociação: -217 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +271.06 USD
Máxima perda consecutiva: -277.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
