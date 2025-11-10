SinaisSeções
Zhong Hui Chen

VectorGold

Zhong Hui Chen
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 17%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
481
Negociações com lucro:
350 (72.76%)
Negociações com perda:
131 (27.23%)
Melhor negociação:
205.00 USD
Pior negociação:
-217.00 USD
Lucro bruto:
4 594.65 USD (347 117 pips)
Perda bruta:
-2 886.06 USD (244 880 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (271.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
586.00 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
76.27%
Depósito máximo carregado:
11.81%
Último negócio:
31 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
3.22
Negociações longas:
93 (19.33%)
Negociações curtas:
388 (80.67%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
3.55 USD
Lucro médio:
13.13 USD
Perda média:
-22.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-277.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-277.53 USD (10)
Crescimento mensal:
11.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
530.84 USD (4.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.89% (530.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.17% (1 300.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 477
AUDUSD.s 3
EURUSD.s 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 1.7K
AUDUSD.s 0
EURUSD.s 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 102K
AUDUSD.s -21
EURUSD.s 24
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +205.00 USD
Pior negociação: -217 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +271.06 USD
Máxima perda consecutiva: -277.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Nothing
Sem comentários
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
