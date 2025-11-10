- 成長
トレード:
481
利益トレード:
350 (72.76%)
損失トレード:
131 (27.23%)
ベストトレード:
205.00 USD
最悪のトレード:
-217.00 USD
総利益:
4 594.65 USD (347 117 pips)
総損失:
-2 886.06 USD (244 880 pips)
最大連続の勝ち:
39 (271.06 USD)
最大連続利益:
586.00 USD (11)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
76.27%
最大入金額:
11.81%
最近のトレード:
45 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
3.22
長いトレード:
93 (19.33%)
短いトレード:
388 (80.67%)
プロフィットファクター:
1.59
期待されたペイオフ:
3.55 USD
平均利益:
13.13 USD
平均損失:
-22.03 USD
最大連続の負け:
10 (-277.53 USD)
最大連続損失:
-277.53 USD (10)
月間成長:
11.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
530.84 USD (4.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.89% (530.84 USD)
エクイティによる:
12.17% (1 300.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|477
|AUDUSD.s
|3
|EURUSD.s
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|1.7K
|AUDUSD.s
|0
|EURUSD.s
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|102K
|AUDUSD.s
|-21
|EURUSD.s
|24
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
