Zhong Hui Chen

VectorGold

Zhong Hui Chen
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
DooTechnology-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
481
利益トレード:
350 (72.76%)
損失トレード:
131 (27.23%)
ベストトレード:
205.00 USD
最悪のトレード:
-217.00 USD
総利益:
4 594.65 USD (347 117 pips)
総損失:
-2 886.06 USD (244 880 pips)
最大連続の勝ち:
39 (271.06 USD)
最大連続利益:
586.00 USD (11)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
76.27%
最大入金額:
11.81%
最近のトレード:
45 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
3.22
長いトレード:
93 (19.33%)
短いトレード:
388 (80.67%)
プロフィットファクター:
1.59
期待されたペイオフ:
3.55 USD
平均利益:
13.13 USD
平均損失:
-22.03 USD
最大連続の負け:
10 (-277.53 USD)
最大連続損失:
-277.53 USD (10)
月間成長:
11.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
530.84 USD (4.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.89% (530.84 USD)
エクイティによる:
12.17% (1 300.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 477
AUDUSD.s 3
EURUSD.s 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s 1.7K
AUDUSD.s 0
EURUSD.s 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s 102K
AUDUSD.s -21
EURUSD.s 24
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +205.00 USD
最悪のトレード: -217 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +271.06 USD
最大連続損失: -277.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Nothing
レビューなし
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
