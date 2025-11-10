SignaleKategorien
Zhong Hui Chen

VectorGold

Zhong Hui Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
DooTechnology-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
481
Gewinntrades:
350 (72.76%)
Verlusttrades:
131 (27.23%)
Bester Trade:
205.00 USD
Schlechtester Trade:
-217.00 USD
Bruttoprofit:
4 594.65 USD (347 117 pips)
Bruttoverlust:
-2 886.06 USD (244 880 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (271.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
586.00 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
76.27%
Max deposit load:
11.81%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
3.22
Long-Positionen:
93 (19.33%)
Short-Positionen:
388 (80.67%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
3.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-277.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-277.53 USD (10)
Wachstum pro Monat :
11.62%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
530.84 USD (4.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.89% (530.84 USD)
Kapital:
12.17% (1 300.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 477
AUDUSD.s 3
EURUSD.s 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 1.7K
AUDUSD.s 0
EURUSD.s 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 102K
AUDUSD.s -21
EURUSD.s 24
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +205.00 USD
Schlechtester Trade: -217 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +271.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -277.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Nothing
Keine Bewertungen
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
