- 자본
- 축소
트레이드:
495
이익 거래:
363 (73.33%)
손실 거래:
132 (26.67%)
최고의 거래:
205.00 USD
최악의 거래:
-217.00 USD
총 수익:
4 728.33 USD (360 484 pips)
총 손실:
-2 912.09 USD (247 483 pips)
연속 최대 이익:
39 (271.06 USD)
연속 최대 이익:
586.00 USD (11)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
72.03%
최대 입금량:
11.81%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
3.42
롱(주식매수):
99 (20.00%)
숏(주식차입매도):
396 (80.00%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
3.67 USD
평균 이익:
13.03 USD
평균 손실:
-22.06 USD
연속 최대 손실:
10 (-277.53 USD)
연속 최대 손실:
-277.53 USD (10)
월별 성장률:
11.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
530.84 USD (4.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.89% (530.84 USD)
자본금별:
12.17% (1 300.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|491
|AUDUSD.s
|3
|EURUSD.s
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|1.8K
|AUDUSD.s
|0
|EURUSD.s
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|113K
|AUDUSD.s
|-21
|EURUSD.s
|24
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +205.00 USD
최악의 거래: -217 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +271.06 USD
연속 최대 손실: -277.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
11
0%
495
73%
72%
1.62
3.67
USD
USD
12%
1:500