- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
480
盈利交易:
349 (72.70%)
亏损交易:
131 (27.29%)
最好交易:
205.00 USD
最差交易:
-217.00 USD
毛利:
4 575.66 USD (345 219 pips)
毛利亏损:
-2 886.06 USD (244 880 pips)
最大连续赢利:
39 (271.06 USD)
最大连续盈利:
586.00 USD (11)
夏普比率:
0.13
交易活动:
76.27%
最大入金加载:
11.81%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
7 小时
采收率:
3.18
长期交易:
93 (19.38%)
短期交易:
387 (80.63%)
利润因子:
1.59
预期回报:
3.52 USD
平均利润:
13.11 USD
平均损失:
-22.03 USD
最大连续失误:
10 (-277.53 USD)
最大连续亏损:
-277.53 USD (10)
每月增长:
11.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
530.84 USD (4.89%)
相对跌幅:
结余:
4.89% (530.84 USD)
净值:
12.17% (1 300.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|476
|AUDUSD.s
|3
|EURUSD.s
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|1.7K
|AUDUSD.s
|0
|EURUSD.s
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|100K
|AUDUSD.s
|-21
|EURUSD.s
|24
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +205.00 USD
最差交易: -217 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +271.06 USD
最大连续亏损: -277.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooTechnology-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
