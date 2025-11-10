信号部分
信号 / MetaTrader 5 / VectorGold
Zhong Hui Chen

VectorGold

Zhong Hui Chen
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 17%
DooTechnology-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
480
盈利交易:
349 (72.70%)
亏损交易:
131 (27.29%)
最好交易:
205.00 USD
最差交易:
-217.00 USD
毛利:
4 575.66 USD (345 219 pips)
毛利亏损:
-2 886.06 USD (244 880 pips)
最大连续赢利:
39 (271.06 USD)
最大连续盈利:
586.00 USD (11)
夏普比率:
0.13
交易活动:
76.27%
最大入金加载:
11.81%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
7 小时
采收率:
3.18
长期交易:
93 (19.38%)
短期交易:
387 (80.63%)
利润因子:
1.59
预期回报:
3.52 USD
平均利润:
13.11 USD
平均损失:
-22.03 USD
最大连续失误:
10 (-277.53 USD)
最大连续亏损:
-277.53 USD (10)
每月增长:
11.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
530.84 USD (4.89%)
相对跌幅:
结余:
4.89% (530.84 USD)
净值:
12.17% (1 300.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.s 476
AUDUSD.s 3
EURUSD.s 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.s 1.7K
AUDUSD.s 0
EURUSD.s 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.s 100K
AUDUSD.s -21
EURUSD.s 24
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +205.00 USD
最差交易: -217 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +271.06 USD
最大连续亏损: -277.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooTechnology-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Nothing
没有评论
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

