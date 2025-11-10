SeñalesSecciones
Zhong Hui Chen

VectorGold

Zhong Hui Chen
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 17%
DooTechnology-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
481
Transacciones Rentables:
350 (72.76%)
Transacciones Irrentables:
131 (27.23%)
Mejor transacción:
205.00 USD
Peor transacción:
-217.00 USD
Beneficio Bruto:
4 594.65 USD (347 117 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 886.06 USD (244 880 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (271.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
586.00 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
76.27%
Carga máxima del depósito:
11.81%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.22
Transacciones Largas:
93 (19.33%)
Transacciones Cortas:
388 (80.67%)
Factor de Beneficio:
1.59
Beneficio Esperado:
3.55 USD
Beneficio medio:
13.13 USD
Pérdidas medias:
-22.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-277.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-277.53 USD (10)
Crecimiento al mes:
11.62%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
530.84 USD (4.89%)
Reducción relativa:
De balance:
4.89% (530.84 USD)
De fondos:
12.17% (1 300.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 477
AUDUSD.s 3
EURUSD.s 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 1.7K
AUDUSD.s 0
EURUSD.s 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 102K
AUDUSD.s -21
EURUSD.s 24
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +205.00 USD
Peor transacción: -217 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +271.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -277.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.30 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
VectorGold
30 USD al mes
17%
0
0
USD
12K
USD
10
0%
481
72%
76%
1.59
3.55
USD
12%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.