СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA Super 8 Pro
Vitali Vasilenka

EA Super 8 Pro

Vitali Vasilenka
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 8%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
47 (92.15%)
Убыточных трейдов:
4 (7.84%)
Лучший трейд:
92.70 USD
Худший трейд:
-78.05 USD
Общая прибыль:
958.20 USD (18 946 pips)
Общий убыток:
-196.10 USD (3 630 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (340.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
340.80 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
10.69%
Макс. загрузка депозита:
0.22%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.73
Длинных трейдов:
40 (78.43%)
Коротких трейдов:
11 (21.57%)
Профит фактор:
4.89
Мат. ожидание:
14.94 USD
Средняя прибыль:
20.39 USD
Средний убыток:
-49.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-78.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.05 USD (1)
Прирост в месяц:
7.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.50 USD
Максимальная:
78.30 USD (0.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.76% (78.30 USD)
По эквити:
4.37% (461.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ecn 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ecn 763
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ecn 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.70 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +340.80 USD
Макс. убыток в серии: -78.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 07:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Share of trading days is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика