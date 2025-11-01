- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
47 (92.15%)
Убыточных трейдов:
4 (7.84%)
Лучший трейд:
92.70 USD
Худший трейд:
-78.05 USD
Общая прибыль:
958.20 USD (18 946 pips)
Общий убыток:
-196.10 USD (3 630 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (340.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
340.80 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
10.69%
Макс. загрузка депозита:
0.22%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.73
Длинных трейдов:
40 (78.43%)
Коротких трейдов:
11 (21.57%)
Профит фактор:
4.89
Мат. ожидание:
14.94 USD
Средняя прибыль:
20.39 USD
Средний убыток:
-49.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-78.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.05 USD (1)
Прирост в месяц:
7.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.50 USD
Максимальная:
78.30 USD (0.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.76% (78.30 USD)
По эквити:
4.37% (461.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ecn
|763
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ecn
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
