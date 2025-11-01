- Incremento
Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
47 (90.38%)
Transacciones Irrentables:
5 (9.62%)
Mejor transacción:
92.70 USD
Peor transacción:
-412.45 USD
Beneficio Bruto:
958.20 USD (18 946 pips)
Pérdidas Brutas:
-609.85 USD (11 873 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (340.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
340.80 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
17.82%
Carga máxima del depósito:
0.88%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
48
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.84
Transacciones Largas:
40 (76.92%)
Transacciones Cortas:
12 (23.08%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
6.70 USD
Beneficio medio:
20.39 USD
Pérdidas medias:
-121.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-412.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-412.45 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.50 USD
Máxima:
414.25 USD (3.85%)
Reducción relativa:
De balance:
3.83% (412.70 USD)
De fondos:
16.45% (1 770.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.ecn
|350
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.ecn
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +92.70 USD
Peor transacción: -412 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +340.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -412.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
