- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
47 (92.15%)
亏损交易:
4 (7.84%)
最好交易:
92.70 USD
最差交易:
-78.05 USD
毛利:
958.20 USD (18 946 pips)
毛利亏损:
-197.35 USD (3 630 pips)
最大连续赢利:
19 (340.80 USD)
最大连续盈利:
340.80 USD (19)
夏普比率:
0.59
交易活动:
15.74%
最大入金加载:
0.77%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 小时
采收率:
9.72
长期交易:
40 (78.43%)
短期交易:
11 (21.57%)
利润因子:
4.86
预期回报:
14.92 USD
平均利润:
20.39 USD
平均损失:
-49.34 USD
最大连续失误:
1 (-78.05 USD)
最大连续亏损:
-78.05 USD (1)
每月增长:
7.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.50 USD
最大值:
78.30 USD (0.76%)
相对跌幅:
结余:
0.76% (78.30 USD)
净值:
5.77% (620.80 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.70 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +340.80 USD
最大连续亏损: -78.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
