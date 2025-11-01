시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / EA Super 8 Pro
Vitali Vasilenka

EA Super 8 Pro

Vitali Vasilenka
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 36%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
146
이익 거래:
127 (86.98%)
손실 거래:
19 (13.01%)
최고의 거래:
1 191.24 USD
최악의 거래:
-459.20 USD
총 수익:
5 860.11 USD (60 365 pips)
총 손실:
-2 284.55 USD (41 389 pips)
연속 최대 이익:
24 (432.64 USD)
연속 최대 이익:
1 957.74 USD (2)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
37.24%
최대 입금량:
0.95%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
5.82
롱(주식매수):
82 (56.16%)
숏(주식차입매도):
64 (43.84%)
수익 요인:
2.57
기대수익:
24.49 USD
평균 이익:
46.14 USD
평균 손실:
-120.24 USD
연속 최대 손실:
2 (-614.32 USD)
연속 최대 손실:
-614.32 USD (2)
월별 성장률:
35.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.50 USD
최대한의:
614.67 USD (4.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.39% (615.02 USD)
자본금별:
16.45% (1 770.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.ecn 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.ecn 3.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.ecn 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 191.24 USD
최악의 거래: -459 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +432.64 USD
연속 최대 손실: -614.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GTCGlobalTrade-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.07 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 06:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 07:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Share of trading days is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
