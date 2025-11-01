- 자본
- 축소
트레이드:
146
이익 거래:
127 (86.98%)
손실 거래:
19 (13.01%)
최고의 거래:
1 191.24 USD
최악의 거래:
-459.20 USD
총 수익:
5 860.11 USD (60 365 pips)
총 손실:
-2 284.55 USD (41 389 pips)
연속 최대 이익:
24 (432.64 USD)
연속 최대 이익:
1 957.74 USD (2)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
37.24%
최대 입금량:
0.95%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
5.82
롱(주식매수):
82 (56.16%)
숏(주식차입매도):
64 (43.84%)
수익 요인:
2.57
기대수익:
24.49 USD
평균 이익:
46.14 USD
평균 손실:
-120.24 USD
연속 최대 손실:
2 (-614.32 USD)
연속 최대 손실:
-614.32 USD (2)
월별 성장률:
35.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.50 USD
최대한의:
614.67 USD (4.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.39% (615.02 USD)
자본금별:
16.45% (1 770.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.ecn
|3.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.ecn
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GTCGlobalTrade-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
