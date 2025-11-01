- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
47 (90.38%)
損失トレード:
5 (9.62%)
ベストトレード:
92.70 USD
最悪のトレード:
-412.45 USD
総利益:
958.20 USD (18 946 pips)
総損失:
-609.85 USD (11 873 pips)
最大連続の勝ち:
19 (340.80 USD)
最大連続利益:
340.80 USD (19)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
17.82%
最大入金額:
0.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.84
長いトレード:
40 (76.92%)
短いトレード:
12 (23.08%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
6.70 USD
平均利益:
20.39 USD
平均損失:
-121.97 USD
最大連続の負け:
1 (-412.45 USD)
最大連続損失:
-412.45 USD (1)
月間成長:
3.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.50 USD
最大の:
414.25 USD (3.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.83% (412.70 USD)
エクイティによる:
16.45% (1 770.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ecn
|350
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ecn
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +92.70 USD
最悪のトレード: -412 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +340.80 USD
最大連続損失: -412.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし