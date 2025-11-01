- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
47 (90.38%)
Negociações com perda:
5 (9.62%)
Melhor negociação:
92.70 USD
Pior negociação:
-412.45 USD
Lucro bruto:
958.20 USD (18 946 pips)
Perda bruta:
-609.85 USD (11 873 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (340.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
340.80 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
17.82%
Depósito máximo carregado:
0.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
40 (76.92%)
Negociações curtas:
12 (23.08%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
6.70 USD
Lucro médio:
20.39 USD
Perda média:
-121.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-412.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-412.45 USD (1)
Crescimento mensal:
3.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.50 USD
Máximo:
414.25 USD (3.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.83% (412.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.45% (1 770.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ecn
|350
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ecn
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
