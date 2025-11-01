- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
63 (90.00%)
Verlusttrades:
7 (10.00%)
Bester Trade:
611.50 USD
Schlechtester Trade:
-412.45 USD
Bruttoprofit:
1 774.76 USD (25 285 pips)
Bruttoverlust:
-691.78 USD (16 836 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (340.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
611.50 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
18.96%
Max deposit load:
0.88%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
54
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.37
Long-Positionen:
42 (60.00%)
Short-Positionen:
28 (40.00%)
Profit-Faktor:
2.57
Mathematische Gewinnerwartung:
15.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-98.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-455.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-455.13 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.50 USD
Maximaler:
456.93 USD (4.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.23% (455.43 USD)
Kapital:
16.45% (1 770.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.ecn
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.ecn
|8.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +611.50 USD
Schlechtester Trade: -412 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +340.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -455.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
