Signale / MetaTrader 5 / EA Super 8 Pro
Vitali Vasilenka

EA Super 8 Pro

Vitali Vasilenka
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 11%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
63 (90.00%)
Verlusttrades:
7 (10.00%)
Bester Trade:
611.50 USD
Schlechtester Trade:
-412.45 USD
Bruttoprofit:
1 774.76 USD (25 285 pips)
Bruttoverlust:
-691.78 USD (16 836 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (340.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
611.50 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
18.96%
Max deposit load:
0.88%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
54
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.37
Long-Positionen:
42 (60.00%)
Short-Positionen:
28 (40.00%)
Profit-Faktor:
2.57
Mathematische Gewinnerwartung:
15.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-98.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-455.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-455.13 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.50 USD
Maximaler:
456.93 USD (4.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.23% (455.43 USD)
Kapital:
16.45% (1 770.50 USD)

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.ecn 70
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 1.1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 8.4K
Bester Trade: +611.50 USD
Schlechtester Trade: -412 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +340.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -455.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 07:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Share of trading days is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
