Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
34 (73.91%)
Убыточных трейдов:
12 (26.09%)
Лучший трейд:
75.81 USD
Худший трейд:
-26.64 USD
Общая прибыль:
376.04 USD (11 648 pips)
Общий убыток:
-100.43 USD (4 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (41.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.81 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
86.64%
Макс. загрузка депозита:
6.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.00
Длинных трейдов:
29 (63.04%)
Коротких трейдов:
17 (36.96%)
Профит фактор:
3.74
Мат. ожидание:
5.99 USD
Средняя прибыль:
11.06 USD
Средний убыток:
-8.37 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-27.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.55 USD (2)
Прирост в месяц:
10.70%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
27.55 USD (2.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.62% (27.55 USD)
По эквити:
18.76% (197.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.pro
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.pro
|276
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.pro
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.81 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +41.52 USD
Макс. убыток в серии: -27.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
10
56%
46
73%
87%
3.74
5.99
USD
USD
19%
1:500