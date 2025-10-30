СигналыРазделы
Edy Sugianto

Vionix

Edy Sugianto
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2025 28%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
34 (73.91%)
Убыточных трейдов:
12 (26.09%)
Лучший трейд:
75.81 USD
Худший трейд:
-26.64 USD
Общая прибыль:
376.04 USD (11 648 pips)
Общий убыток:
-100.43 USD (4 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (41.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.81 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
86.64%
Макс. загрузка депозита:
6.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.00
Длинных трейдов:
29 (63.04%)
Коротких трейдов:
17 (36.96%)
Профит фактор:
3.74
Мат. ожидание:
5.99 USD
Средняя прибыль:
11.06 USD
Средний убыток:
-8.37 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-27.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.55 USD (2)
Прирост в месяц:
10.70%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
27.55 USD (2.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.62% (27.55 USD)
По эквити:
18.76% (197.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.pro 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.pro 276
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.pro 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.81 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +41.52 USD
Макс. убыток в серии: -27.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.10 07:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 12:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 19:57
No swaps are charged
2025.11.06 19:57
No swaps are charged
2025.11.06 18:47
No swaps are charged
2025.11.06 18:47
No swaps are charged
2025.11.04 17:19
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
