交易:
46
盈利交易:
34 (73.91%)
亏损交易:
12 (26.09%)
最好交易:
75.81 USD
最差交易:
-26.64 USD
毛利:
376.04 USD (11 648 pips)
毛利亏损:
-100.43 USD (4 520 pips)
最大连续赢利:
5 (41.52 USD)
最大连续盈利:
75.81 USD (1)
夏普比率:
0.37
交易活动:
86.64%
最大入金加载:
6.44%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
10.00
长期交易:
29 (63.04%)
短期交易:
17 (36.96%)
利润因子:
3.74
预期回报:
5.99 USD
平均利润:
11.06 USD
平均损失:
-8.37 USD
最大连续失误:
2 (-27.55 USD)
最大连续亏损:
-27.55 USD (2)
每月增长:
10.70%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
27.55 USD (2.62%)
相对跌幅:
结余:
2.62% (27.55 USD)
净值:
18.76% (197.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD.pro
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD.pro
|276
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD.pro
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
