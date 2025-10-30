- 成長
トレード:
47
利益トレード:
35 (74.46%)
損失トレード:
12 (25.53%)
ベストトレード:
75.81 USD
最悪のトレード:
-26.64 USD
総利益:
383.46 USD (12 018 pips)
総損失:
-100.43 USD (4 520 pips)
最大連続の勝ち:
5 (41.52 USD)
最大連続利益:
75.81 USD (1)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
87.65%
最大入金額:
6.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
10.27
長いトレード:
30 (63.83%)
短いトレード:
17 (36.17%)
プロフィットファクター:
3.82
期待されたペイオフ:
6.02 USD
平均利益:
10.96 USD
平均損失:
-8.37 USD
最大連続の負け:
2 (-27.55 USD)
最大連続損失:
-27.55 USD (2)
月間成長:
10.29%
アルゴリズム取引:
57%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
27.55 USD (2.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.62% (27.55 USD)
エクイティによる:
18.76% (197.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD.pro
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD.pro
|283
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD.pro
|7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradingProInternational-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
