트레이드:
51
이익 거래:
38 (74.50%)
손실 거래:
13 (25.49%)
최고의 거래:
75.81 USD
최악의 거래:
-26.64 USD
총 수익:
420.12 USD (13 587 pips)
총 손실:
-101.23 USD (4 559 pips)
연속 최대 이익:
5 (41.52 USD)
연속 최대 이익:
75.81 USD (1)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
87.63%
최대 입금량:
6.44%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
11.57
롱(주식매수):
31 (60.78%)
숏(주식차입매도):
20 (39.22%)
수익 요인:
4.15
기대수익:
6.25 USD
평균 이익:
11.06 USD
평균 손실:
-7.79 USD
연속 최대 손실:
2 (-27.55 USD)
연속 최대 손실:
-27.55 USD (2)
월별 성장률:
10.65%
Algo 트레이딩:
60%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
27.55 USD (2.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.62% (27.55 USD)
자본금별:
18.76% (197.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD.pro
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD.pro
|319
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD.pro
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +75.81 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +41.52 USD
연속 최대 손실: -27.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradingProInternational-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
