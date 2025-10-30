- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
35 (74.46%)
Negociações com perda:
12 (25.53%)
Melhor negociação:
75.81 USD
Pior negociação:
-26.64 USD
Lucro bruto:
383.46 USD (12 018 pips)
Perda bruta:
-100.43 USD (4 520 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (41.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.81 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
87.65%
Depósito máximo carregado:
6.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
10.27
Negociações longas:
30 (63.83%)
Negociações curtas:
17 (36.17%)
Fator de lucro:
3.82
Valor esperado:
6.02 USD
Lucro médio:
10.96 USD
Perda média:
-8.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-27.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.55 USD (2)
Crescimento mensal:
10.29%
Algotrading:
57%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
27.55 USD (2.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.62% (27.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.76% (197.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD.pro
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD.pro
|283
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD.pro
|7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +75.81 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +41.52 USD
Máxima perda consecutiva: -27.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradingProInternational-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
200 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
10
57%
47
74%
88%
3.81
6.02
USD
USD
19%
1:500