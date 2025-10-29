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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold is my Hobby
Andreas Rudolf Grimm

Gold is my Hobby

Andreas Rudolf Grimm
Andreas Rudolf Grimm

Andreas Rudolf Grimm

0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 208%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 051
Прибыльных трейдов:
906 (86.20%)
Убыточных трейдов:
145 (13.80%)
Лучший трейд:
304.30 EUR
Худший трейд:
-1 002.62 EUR
Общая прибыль:
23 867.20 EUR (375 552 pips)
Общий убыток:
-21 240.53 EUR (129 478 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (346.04 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 405.30 EUR (24)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
5.49%
Макс. загрузка депозита:
15.44%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
634 (60.32%)
Коротких трейдов:
417 (39.68%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
2.50 EUR
Средняя прибыль:
26.34 EUR
Средний убыток:
-146.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-863.46 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 002.62 EUR (1)
Прирост в месяц:
-28.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
317.82 EUR
Максимальная:
2 320.28 EUR (39.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.67% (1 312.55 EUR)
По эквити:
17.54% (198.90 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1044
US30 4
GBPUSD 2
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3K
US30 3
GBPUSD 20
USDCAD 17
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 245K
US30 858
GBPUSD 343
USDCAD 99
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +304.30 EUR
Худший трейд: -1 003 EUR
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +346.04 EUR
Макс. убыток в серии: -863.46 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 2
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FxPro-MT5 Live02
9.14 × 35
Top1Group-Live
9.17 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
еще 18...
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Gold is my Hobby trading strategy


The signal uses entries based on technical analysis with simple SL and TP management. 

I have updated my risk settings after reaching 4k capital as follows:

  • fixed lot 0.3 
  • SL is 100 Pips (=max SL of 300 EUR)
  • TP1 at 30 pips (SL to entry +10 pips) 
  • TP2 at 80 pips (SL to 60 pips) 
  • TP3 at 120 pips

----

I have updated my risk settings after reaching 2k capital as follows:

  • fixed lot 0.2 
  • SL is 100 Pips (=max SL of 200 EUR)
  • TP1 at 30 pips (SL to entry +10 pips) 
  • TP2 at 80 pips (SL to 60 pips) 
  • TP3 at 120 pips

 ----

Starting Risk settings have been as follows:

  • a fixed lot of 0.1
  • SL is 100 Pips (=max SL of 100 EUR)
  • TP1 and TP2 are set to 30 Pips and 80 Pips. After TP1 50% of the trade is closed and SL is moved to Entry+10 pips to ensure proper risk management.
  • In some cases (if the signal is very strong) TP1 might be skipped and I try to achieve TP2 with the full trade


This signal will not make you rich in a day but it also will not kill your account within a peak moment... I personally look for midterm / longterm returns

Please contact me in case you have any question




Нет отзывов
2026.08.09 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 09:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.01 15:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 05:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 13:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.26 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 05:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.14 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.08 10:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.01 06:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.01 05:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.27 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold is my Hobby
50 USD в месяц
208%
0
0
USD
2.1K
EUR
40
99%
1 051
86%
5%
1.12
2.50
EUR
54%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.