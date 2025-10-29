- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Gold is my Hobby trading strategy
It uses entries based on technical analysis with simple SL and TP management.
I personally trade like this
- a fixed lot of 0.1
- SL is 100 Pips (=max SL of 100 EUR)
- TP1 and TP2 are set to 30 Pips and 80 Pips. After TP1 50% of the trade is closed and SL is moved to Entry+10 pips to ensure proper risk management.
- In some cases (if the signal is very strong) TP1 might be skipped and I try to achieve TP2 with the full trade
This signal will not make you rich in a day but it also will not kill your account within a peak moment... I personally look for midterm / longterm returns
Please contact me in case you have any question
