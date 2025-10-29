- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
0.00 EUR
Perte brute:
-0.33 EUR
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 EUR (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
6.80%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
1
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.00
Rendement attendu:
0.00 EUR
Bénéfice moyen:
0.00 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.33 EUR
Maximal:
0.33 EUR (0.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.09% (0.86 EUR)
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Gold is my Hobby trading strategy
It uses entries based on technical analysis with simple SL and TP management.
I personally trade like this
- a fixed lot of 0.1
- SL is 100 Pips (=max SL of 100 EUR)
- TP1 and TP2 are set to 30 Pips and 80 Pips. After TP1 50% of the trade is closed and SL is moved to Entry+10 pips to ensure proper risk management.
- In some cases (if the signal is very strong) TP1 might be skipped and I try to achieve TP2 with the full trade
This signal will not make you rich in a day but it also will not kill your account within a peak moment... I personally look for midterm / longterm returns
Please contact me in case you have any question
